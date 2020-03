Vědci vysvětlili, pro koho je koronavirus smrtelně nebezpečný

Lékaři analyzovali klinický obraz 191 dospělých pacientů s potvrzenou přítomností Covid-19 ve dvou nemocnicích Wu-chanu, centru šíření nového koronaviru v Číně. Z tohoto počtu nemocných bylo 137 propuštěno a 54 zemřelo v nemocnici v období mezi 29. prosincem 2019 a 31. lednem 2020.

Vědci porovnávali klinické záznamy, předepsanou léčbu, laboratorní výsledky a demografické údaje pacientů. Studovali klinický průběh nemoci, její příznaky , období vylučování viru a změny laboratorních údajů během hospitalizace - krevní testy, rentgen hrudníku a CT - pro vyhodnocení rizikových faktorů použili matematické modelování.

Výsledky ukázaly, že hlavními rizikovými faktory úmrtí, které lze identifikovat okamžitě po přijetí do nemocnice, jsou stáří, příznaky sepse a problémy se srážením krve. Jako další rizikové faktory vědci uvádějí vysoký krevní tlak, cukrovku a dlouhodobé používání neinvazivní ventilace plic.

Kromě toho autoři uvádějí nové údaje o období, během něhož léčení pacienti ohrožovali ostatní ve svém okolí. U vyléčených pacientů se toto období pohybovalo od osmi do 37 dnů, v průměru 20 dní. U všech 54 zemřelých zůstal virus aktivní až do posledního dne.

„Dlouhé období šíření viru zaznamenané v naší studii má důležité důsledky pro rozhodování o preventivních opatřeních týkajících se izolace a antivirové léčby u pacientů s potvrzenou infekcí Covid-19. (...) Musíme však jasně chápat, že doba vylučování viru by neměla být zaměňována s dobou karantény, v níž by měli být lidé, kteří byli vystaveni Covid-19, ale neměli žádné příznaky. Ty závisí na inkubační době viru,“ řekl Bin Cao, vedoucí výzkumu a profesor z Čínsko-japonské nemocnice přátelství a Lékařské univerzity hlavního města v Pekingu.

Autoři výzkumu uvádějí, že na délku tohoto období a tím i léčení má vliv především stav a závažnost onemocnění v době přijetí do nemocnice. Je třeba zdůraznit, že dvě třetiny pacientů byly hospitalizovány ve vážném nebo kritickém stavu.

Vědci trvají na tom, aby byli pacienti propouštěni z nemocnic až poté, co dostali negativní testy na Covid-19.

Studie nejprve popisuje úplný obrázek o vývoji Covid-19. Průměrná doba trvání horečky byla asi 12 dní, ale kašel mohl trvat mnohem déle. U 45 procent přeživších pacientů přetrvával kašel i po propuštění. Dušnost u těch, kteří se zotavovali, zmizela asi po 13 dnech a u těch, kteří nepřežili, trvala až do smrti. Studie také uvádí dobu vzniku různých komplikací, jako je sepse, syndrom akutní dechové tísně, akutní poškození srdce, akutní poškození ledvin a sekundární infekce.

Průměrný věk přeživších je 52 let a zemřelých - 69 let. Ti měli již ve chvíli přijetí do nemocnice vyšší skóre při hodnocení sekvenčního selhání orgánů, což svědčí o sepsi; zvýšené hladiny bílkoviny d-dimeru v krvi, což je znakem koagulace (srážení krve); nízká hladina leukocytů a zvýšená hladina interleukinu VI, což je příznak zánětu a chronických onemocnění, a také zvýšená koncentrace troponinu I, znak srdečního infarktu.

„Špatné výsledky u starších osob mohou souviset především s oslabením imunitního systému spojeným s věkem a zvýšeným zánětem, který může přispět k replikaci viru, a delší reakcí na zánět, což způsobuje trvalé poškození srdce, mozku a dalších orgánů,“ říká Zhibo Liu, jeden z autorů výzkumu.

Výsledky výzkumu jsou uveřejněny v časopise The Lancet.