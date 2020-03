MZV USA zkritizovalo dodržování lidských práv v Rusku

Porušování zahrnuje kruté a život ohrožující podmínky ve věznicích, neoprávněné zatýkání, zasahování do soukromí, potlačování svobody projevu a médií a potlačování práv na pokojné shromažďování.

Spojené státy kritizují připojení Krymu k Rusku a údajnou ruskou podporu domobrany na východní Ukrajině, což Moskva popírá, a také hovoří o „vážném omezení náboženských svobod, vyhoštění uprchlíků, vážných omezeních účasti v politických procesech“, jakož i o „nucených potratech a sterilizaci“, „obchodování s lidmi a trestných činech s použitím násilí nebo hrozbou násilí vůči osobám se zdravotním postižením, osobám LGBTI, příslušníkům etnických menšin“.

MZV USA charakterizuje politický systém v Rusku jako „vysoce centralizovaný, autoritářský politický systém“, hovoří o „nedostatku nezávislosti“ parlamentu na výkonné moci.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí v minulosti vyvrátilo většinu kritiky ze strany MZV USA ohledně lidských práv a samo vydalo referáty o lidských právech v jiných zemích. V nejnovější zprávě ruského ministerstva zahraničí z února 2020 se uvádí, že „situace v oblasti lidských práv v USA by mohla být mnohem lepší, v řadě aspektů je ve srovnání s rokem 2018 pozorováno zhoršení“.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí zejména upozorňuje na „rasismus a diskriminaci přistěhovalců, nekontrolovatelnou xenofobii a vzestup extremismu, zaujatost v soudnictví, kruté zacházení s vězni ve věznicích, masové sledování občanů, kontrolu a potlačování sdělovacích prostředků, nedokonalý volební systém“ v USA.

Byly odhaleny vztahy mezi Georgem Sorosem a soudci Evropského soudu pro lidská práva

Televizní stanice RT publikovala na svých stránkách text experta na mezinárodní otázky Johna Laughlanda analyzující vztahy mezi americkým miliardářem Georgem Sorosem a soudci Evropského soudu pro lidská práva. Důvěryhodnost soudu jako nezávislého orgánu je na dně, píše

„Studie organizace European Center for Law and Justice ve Štrasburku odhalila několik střetů zájmů mezi soudci Evropského soudu pro lidská práva a nevládními organizacemi financovanými Georgem Sorosem,“ píše Laughland ve svém textu s tím, že organizace European Center for Law and Justice často vystupuje u soudů v případech týkajících se rodiny a náboženství.