Vědci zaznamenali katastrofické zmizení přírodního prostředí

Vědci zjistili, že velké přírodní ekosystémy, jako jsou deštné pralesy a korálové útesy, jsou ničeny mnohem rychleji, než se předpokládalo dříve. Amazonské pralesy by mohly zmizet za pouhých 49 let a korálové útesy Karibiku za pouhých 15 let. Informuje o tom portál Phys.org.