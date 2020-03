Pekelné místo. Vědci objevili planetu, na které prší železný déšť

Planeta WASP-76b se nachází ve vzdálenosti asi 640 světelných let od Země v souhvězdí Ryb. Na denní straně této super horké obrovské exoplanety překročí teploty 2 400 stupňů Celsia. Stačí to na vypaření kovů. Mocný vítr přenáší páry železa na chladnější noční stranu, kde se kondenzují do železných kapek.

„Dá se říct, že na této planetě mají deštivé večery, jenže tento déšť je železný,“ cituje zpráva pro tisk Evropské jižní observatoře (ESO) vedoucího průzkumu neobvyklé exoplanety, profesora Ženevské univerzity ve Švýcarsku Davida Ehrenreicha.

Jako Měsíc

K tomuto podivnému jevu dochází proto, že „planeta železného deště“ je stále obrácena ke své mateřské hvězdě jednou „denní“ stranou, a druhá „noční“ strana je pohroužena do věčné tmy. Stejně jako Měsíc, který je podobně spojen se Zemí, je planeta WASP-76b v přílivovém zajetí své hvězdy.

Denní strana planety je vystavena několika tisíckrát většímu záření mateřské hvězdy než dostává Země ze Slunce. Vládne tam takové horko, že se molekuly rozpadají na atomy, a kovy jako železo se vypařují. Mimořádný rozdíl teplot mezi denní a noční stranou planety má za následek mocný vítr, který přenáší páry železa z horké denní na chladnější noční stranu, kde teploty klesají na 1 500 stupňů Celsia. Stačí to, aby se páry železa kondenzovaly a pršely jako déšť.

Nový průzkum ukázal, že na denní a noční straně WASP-76b existuje nejen zásadní rozdíl teplot, ale zcela různá chemie. S pomocí nového přijímače ESPRESSO na teleskopu ESO VLT zaregistrovali poprvé astronomové v chilské vysokohorské poušti Atacama chemické změny na super horkém plynovém obru: silné linie železných pár na terminátoru, hranici, která rozděluje denní a noční stranu planety. Ke svému překvapení neuviděli železné páry na „ranní“ zóně planety. Příčina spočívá podle jejich názoru v tom, že na noční straně exoplanety prší železný déšť.

„Pozorování ukazuje, že hojnost železných pár v atmosféře WASP-76b je příznačná pro horkou denní stranu planety,“ dodal jeden z autorů článku María Rosa Zapatero Osorio, astrofyzik z Centra astrobiologie v Madridu (Španělsko), vedoucí týmu vědců, kteří vyvinuli přijímač ESPRESSO. „Část železa se přenáší na noční stranu kvůli otáčení planety kolem své osy a atmosférickým větrům. Železo se dostává do značně chladnějšího prostředí, kondenzuje se, a pak je z toho déšť.“

První výsledky

Tento výsledek byl získán během prvních vědeckých sledování s pomocí ESPRESSO v září 2018 vědeckým konsorciem odborníků z Portugalska, Itálie, Švýcarska a Španělska.

Speciální echelle-spektrograf pro sledování exoplanet ESPRESSO, Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations, byl původně vyvinut pro pátrání po planetách podobajících se Zemi kolem hvězd typu Slunce. Ukázalo se ale, že přijímač dokáže splnit také další úkoly.

„Brzy jsme pochopili, že obrovská spojná síla VLT a mimořádná stabilita ESPRESSO činí tento přijímač ideálně přizpůsobeným na průzkum atmosfér exoplanet,“ řekl další autor průzkumu, Pedro Figueira, vědec z chilské pobočky ESO, který má na starosti provoz ESPRESSO.

„Máme teď naprosto nový způsob sledování klimatických podmínek na mimořádně neobvyklých planetách,“ řekl na závěr Ehrenreich.