Akademik promluvil o preventivních opatřeních v souvislosti s koronavirem

„Tato nemoc vstoupila do fáze nemoci skupiny cestujících. Proto první je omezení cestování do těch zemí, kde je nemoc velmi rozšířená,“ sdělil. Také vyzval dodržovat osobní hygienu.

„Virus se do člověka dostává skrz nosní sliznici... Proto doporučujeme, aby se každý staral o nos: je nutné jej omývat. Druhým místem, kde se virus aktivně rozmnožuje, je oblast orofaryngeální, za jazykem. Je to místo, kde se virus rád kultivuje, rozmnožuje. Proto je nutná každý den hygiena. Dbejte na hygienu sliznic horních cest dýchacích,“ vysvětlil.

Podle něj neexistují žádné rozumné recepty na to, co je třeba udělat, aby se jistě zabránilo infekci, ale protože se jedná o problém slizniční imunity, je třeba ji zvýšit.

„Neexistuje žádná přímá panacea, ale rád bych dal několik doporučení: sliznice se posiluje při užívání vitamínu A a E. Jsou to vitamíny, které mají reálně vliv na imunitu sliznice,“ řekl.

COVID-19

Kromě toho se doporučují nosit masky na veřejných místech, v dopravě a při kontaktu s lékařem. „Virus dosahuje velkých rozměrů, takže maska jej zadrží. Když se blížíme k pacientovi, nasazujeme si respirátory a nosíme brýle, protože jak se ukazuje v Číně, virus může napadnout i sliznici oka,“ sdělil. Nevyzval jen k dodržování důkladného mytí rukou, ale také k mokrému uklízení místností. „Je lepší se také dočasně vzdát potřesení rukou a líbání,“ dodal.

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19 a 11. března vyhlásila pandemii.

Ve více než 100 zemích po celém světě bylo již infikováno kolem 120 tisíc lidí, zemřelo přes 4700 osob, uzdravilo se přes 68 tisíc lidí.

Situace v ČR

V České republice platí od 12. března nouzový stav. Od 12. března od 18:00 jsou v Česku zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Týká se to i náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí. Zakazují se i shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob. Zákaz platí do odvolání. Přítomnost veřejnosti je zakázána v provozovnách stravovacích služeb od 20:00 do 6:00.

Od 14. března je zakázán vstup cizincům na území České republiky. Omezena bude i hromadná doprava přes hranice. Češi mají také zakázáno cestovat do 13 zemí, které jsou rizikové. Vláda zastavila i vydávání víz a přijímání žádostí.