Bulharský ministr životního prostředí označil zprávy o záměru země zaplavit migranty vodou za falešné

„Tato zpráva je falešná,“ řekl Dimitrov, když odpovídal na otázku moderátorky na to, zda je pravdivá zpráva o tom, že Bulharsko vypustilo vodu z hráze a „zaplaví uprchlíky v Řecku“.

Ministr vysvětlil, že rozpis práce nádrží byl připraven před vlnou uprchlíků a také předtím, než začala jednání o tom, že uprchlíci využívají k překročení hranice mělké části řeky. Podle Dimitrova rozhodnutí o zvýšení hladiny vody nedává smysl, protože ti, kdo chtějí překročit hranici, mohou jen trochu počkat a pokračovat v pohybu.

„Nikdo si nestanovil za cíl zvyšovat hladinu v řekách, protože půl metru nebo 20 cm nikoho nezastaví. I když vodu pustíte, za dva dny odteče a třetí den znovu přejdou (hranici, pozn. red.). Nikdo si takovou věc nedovolil,“ řekl v bTV.

Sousedské vztahy

Dimitrov zdůraznil, že nikdo nepožádal Bulharsko o zvýšení hladiny vody v řece. „Nikdo o to Bulharsko nepožádal, dobré sousedské vztahy s Tureckem a Řeckem jsou pro nás velmi důležité. Nikdo od nás o to nepožádal, neudělali jsme to, bez mého podpisu to není možné,“ poznamenal ministr.

Řecko má svůj vlastní rezervoár a odtud by mohlo použít vodu ke zvýšení hladiny vody, vysvětlil Dimitrov.

„Kdyby Řekové chtěli, nemuseli by se ptát našich - jednoduše by vyprázdnili nádrž, ale trvalo by to několik hodin. Nemělo by to žádný efekt. Je to 50 km od Odrina, voda se široce rozlije, ani by to nešlo cítit (zvýšení hladiny vody, pozn. red.),“ uvedl ministr.

Žádost z Řecka

Bulharsko má na jihu tři nádrže – Kardžali, Studen Kladenec a Ivajlovgrad, jejich vypuštění nezůstane bez povšimnutí, uvedl šéf ministerstva.

„Pokud bychom slívali vodu z jedné nádrže do druhé a z druhé do třetí a tak dále, uvidělo by to celé město,“ vysvětlil.

Další informaci, kterou bulharské ministerstvo zahraničí rovněž popřelo, bylo to, že se Řecko s takovou žádostí obrátilo na Bulharsko. V pondělí pak zveřejnila řecká televizní stanice Star reportáž o tom, že Bulharsko otevřelo hráz, aby se migrantům těžko překračovala řeka.