Odborníci sdíleli tipy, jak udržet svůj milostný život v bezpečí během hrozby koronaviru

Někteří lékaři si myslí, že nějaké experimenty při sexu mohou odstranit stres z nákazy koronavirem, jedním z nich je například neprovozování misionářské pozice.

„Je důležité si uvědomit, že pokud oba partneři nejsou vystaveni viru, nejsou nutná žádná (zvláštní, pozn. red.) opatření. Nicméně místo misionářské pozice lze zkusit polohu zezadu, protože v takovém případě nebudou ústa partnerů v kontaktu a lze mít bezpečný sex,“ sdělil doktor Anup Dhir, kosmetický chirurg a člen Evropského výboru pro sexuální medicínu.

„Také se při sexu nedotýkejte obličeje nebo úst a samozřejmě se nelíbejte, protože koronavirus ovlivnil sexuální aktivitu různými způsoby po celém světě,“ dodává doktor Dhir.

Zkoušení sexuálních hraček, aby si člověk splnil své touhy v této době nouze, může také sex okořenit, říká sexuolog z Dillí Sanjivan Rao:

„Můžete vyzkoušet vibrátory, abyste si zachovali zábavu ve vašem sexuálním životě. I když to má jistá omezení, ale alespoň nepostrádáte radost z milostného života. Jen musíte dát ruce pryč od svého partnera,“ řekl Rao Sputniku.

Dokonce i porno stránky byly ovlivněny koronavirem COVID-19, jak uvádí globální zábavní společnost masahable.com.

Jistá pornoherečka, Vex Ashley, říká, že v těchto dnech dočasně pozastavila natáčení svého probíhajícího projektu Four Chambers, dokud nezíská více informací o tom, jak se bude vyvíjet situace s virem.

Lékařka Rita Bakshiová, gynekoložka a zakladatelka Mezinárodního centra plodnosti v Dillí, připomíná všem, že koronavirus není sexuálně-přenosná nemoc.

„U pandemie koronaviru je 100 % šance, že někdo dostane infekci od jiného jedince. Významným a méně známým faktem je však to, že koronavirus není pohlavně přenosnou chorobou; šíří se kapénkově. Hlavním problémem může být situace, kdy se dvě osoby líbají,“ řekla doktorka Bakshiová Sputniku.

Lidé, a to zejména ti, kteří mají kašel a příznaky viru, by se měli skutečně vyhnout sexu v rámci preventivního opatření, dodala. Zdá se, že si páry musí dávat pozor bez ohledu na to, jak hlasitě jim anděl lásky zpívá, že „je láska ve vzduchu“.