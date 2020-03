Rusko omezí letecký provoz s evropskými zeměmi

Stojí za zmínku, že pravidelné lety do hlavních zemí EU, do Ženevy a Osla, stejně jako charterové lety pro návrat Rusů do vlasti a cizinců do jejich zemí, jsou nezměněny. Tyto lety budou létat přes terminál Šeremetěvo.

Co se týče omezení letecké dopravy, nová opatření přijala také Česká republika. Společnosti Smartwings a ČSA ruší všechna letecká spojení do a ze země.

Vláda totiž informovala, že počínaje pondělkem 16. březnem zavírá republika hranice. Zakázáno vycestovat z území Česka bude českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Hranice jsou zavřeny také pro cizince, kteří přijíždějí ze zahraničí.

Česká republika v nouzovém stavu

Na seznam výjimek byli uvedeni například řidiči kamionů, autobusů, vlaků nebo příslušníci záchranných sborů. Nově je zavedena i karanténa pro všechny, kteří se vrátí ze zemí, do nichž byl v rámci nouzového stavu zakázán vstup (Čína, Jižní Korea, Írán a Itálie, nově: Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko).

Česká vláda informovala 12. března o tom, že země byla uvedena do nouzového stavu, který se dotýká především společenského života.

Uvádí se, že od 12. března od 18:00 jsou v České republice zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Týká se to i náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí. Zakazují se i shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Nouzový stav byl vyhlášen na 30 dnů.

Rovněž začala platit další opatření související s vyhlášením nouzového stavu v ČR. Jsou například zavřeny posilovny, sauny, knihovny a další společenská místa. V obchodních centrech jsou také uzavřeny stravovací koutky, takzvané food courty.

Koronavirem COVID-19 se ve světě nakazilo přes 142 tisíc lidí, zemřelo 5374 osob, uzdravilo se 70 920 lidí. Česká republika momentálně hlásí 120 osob.