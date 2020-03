Syrský plukovník dezertér prohlásil, že USA posílají ozbrojence do Idlibu

Syrské tajné služby zjistily, že američtí vojáci posílají jimi kontrolované ozbrojence za hranice 55kilometrové zóny kolem své základny v At-Tanfu, mj. do provincie Idlibu, aby prováděli diverze.

Toto prohlášení učinil bývalý plukovník syrské armády zatčený za dezertérství Sultan Aid Abdelláh Souda. Videozáznam interview s ním poskytli ruským novinářům syrští vojáci. Soudu zadrželi v únoru příslušníci vojenské kontrarozvědky syrských ozbrojených sil při pokusu o návrat na území kontrolované Damaškem. Řekl, že se připojil k ozbrojencům skupiny Magavir as-Saura a absolvoval přípravu pro záškodnickou činnost u amerických odborníků. Američtí vojáci jim dávali bojové úkoly a přitom dobře platili – sám plukovník pobíral mzdu v částce 500 dolarů – na syrské poměry jsou to obrovské peníze.

„Po přípravě u amerických instruktorů je posílali na východ, k Eufratu, aby tam dělali diverze, hlavně na ropných objektech a na objektech vládou kontrolované infrastruktury, aby lidi zastrašili a způsobili jim škody. Nevím přesně, co se Američanům stalo, ale snížili financování a řekli, že když chcete dostávat víc, musíte plnit úkoly za hranicemi 55kilometrové zóny… Část ozbrojenců byla poslána do provincie Hasaka, a jiní do Idlibu,“ řekl bývalý plukovník a podotkl, že v poslední době se počet teroristů v regionu At-Tanf snížil.

„Se zbraněmi nebyly žádné problémy: dávali je nám američtí vojáci. Přičemž se tyto zbraně dovážely přes Saúdskou Arábii a Jordánsko. Ty zbraně byly různé výroby – čínské a NATO. Ty nejlepší byly z členských zemí NATO,“ řekl dezertér.

Dezertérství syrského plukovníka

Podle jeho slov, američtí vojenští instruktoři učili ozbrojence, mezi nimiž byli i, jak mají zacházet se zbraněmi, dobře je zásobovali a dávali oblečení, které nosí teroristé.

Podle informace syrských speciálních služeb Sultan Aid Abdelláh Souda dezertoval v roce 2013 kvůli hrozbám jeho rodině ze strany teroristů Islámského státu a utekl do táboru Er-Rukban, kde vlastnil internetový obchod a poskytoval místním obyvatelům za peníze přístup na internet. V roce 2016 přijal návrh americké strany na spolupráci a sloužil velitelem opěrného bodu Az-Zuveyriya v osadě At-Tanf. V prosinci roku 2019 byl vězněn 58 dnů za porušení zákazu použití mobilního spojení, který platí na území americké vojenské základny. Poté se rozhodl opustit s rodinou At-Tanf.

Po zadržení poskytl údaje o počtu vojáků a zbraní na základně At-Tanf, o nezákonných ozbrojených útvarech dislokovaných na území základny, a také souřadnice významných objektů. Poskytl rovněž informaci o přibližném počtu rodin, které se chtějí vrátit na vládou kontrolované území.