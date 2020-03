Ruští letečtí dopravci jsou pod tlakem okolností. Aeroflot omezuje lety do ČR, S7 od pondělí tam už vůbec nepoletí

Po rozhodnutí Ruské federace omezit letecký provoz s EU na pozadí pandemie koronaviru druhá největší ruská letecká společnost S7 pozastaví všechny lety z RF do Rakouska, Bulharska, České republiky, Chorvatska, Kypru a zpět od 16. do 31. května.

„V souvislosti s rozhodnutím Ministerstva dopravy Ruské federace budou od 16. do 31. května 2020 dočasně zrušeny všechny pravidelné lety S7 Airlines z Ruska do/z Rakouska, Bulharska, České republiky, Chorvatska a Kypru,“ stojí v prohlášení leteckého dopravce.

Pro návrat cestujících budou uspořádány charterové lety.

Letecká společnost znovu umožní léty z Ruska pouze zahraničním občanům. Naopak možnost zpátečních letů bude poskytnuta pouze občanům Ruska.

Co se týče Aeroflotu, od 16. března bude v souvislosti s rozhodnutím místních orgánů o omezení vstupu zahraničních občanů přicházejících na jejich území pro turistické účely snížena frekvence letů z Moskvy do Prahy.

Od 16. března budou navíc zcela zastaveny pravidelné lety společností Rossiya Airlines, které operují pod kódem Aeroflot / SU z Petrohradu do míst Evropské unie, včetně Prahy.

Pobeda nabízí varianty

Nízkonákladová společnost Pobeda pozastavila lety z Moskvy do Bratislavy a Karlových Varů kvůli zákazu vlád Slovenska a České republiky na lety do těchto měst. Lety do Bratislavy byly zrušeny od 13. března do 28. března, do Karlových Varů - od 18. března do 11. dubna.

Klientům, kteří jsou momentálně v Bratislavě a Karlových Varech, bude nabízena plná náhrada nebo alternativní lety do Moskvy:

Pro ty, kteří měli letět z Bratislavy, jsou nabídnuty lety Aeroflotu na trase Vídeň - Moskva s odletem od 13. do 18. března 2020.

Pro ty, kteří letí z Karlových Varů, budou pořádány speciální vývozní lety Pobeda Airlines na trase Praha-Moskva s odletem 15. a 16. března 2020, nebo lety Aeroflotu na trase Praha-Moskva s odletem od 18. března do 20. března 2020.