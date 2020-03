Vyhoďte tyto léky ze svých lékárniček! Ve Francii vyjmenovali léky, které zhoršují stav koronaviru

„Covid-19. Užívání protizánětlivých léků - kortizonu, ibuprofenu a dalších - může být faktorem zhoršení infekce. Pokud máte horečku, vezměte si paracetamol,“ napsal ministr na svém twitterovém účtu.

Těm, kteří již užívají protizánětlivé léky nebo mají nějaké pochybnosti, ministr doporučuje požádat o radu lékaře.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

​Od pátečního večera je počet lidí s koronavirem ve Francii 3 661. Obětí této nemoci se stalo 79 lidí.

Pandemie původem z Číny

Koncem prosince informovaly čínské úřady o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru 2019-nCoV, který se přenáší z člověka na člověka.

Mezi příznaky patří horečka, kašel, dušnost. Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi. Lékaři také uvádějí, že v řadě případů byly u infikovaných pozorovány pouze atypické příznaky nemoci a nedocházelo ani ke zvýšení teploty, takže přítomnost nebezpečného viru bylo možné zjistit až po dalších testech.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Počet nakažených již totiž přesáhl úroveň onemocnění při epidemii SARS, která vypukla v roce 2003. WHO globální stav zdravotní nouze vyhlásila teprve pošesté v historii, zatím však není navrženo ani omezení cestování a obchodu. Některé země již přijímají různá opatření – vyhlašují zvláštní stav, uzavírají hranice, ruší lety a nevydávají víza.

11. března prohlásila Světová zdravotnická organizace epidemii nového koronaviru za pandemii. Ve světě je nakaženo už přes 149 tisíc lidí ve více než 130 zemích, většina z nich se uzdravila, více než pět tisíc nemocných ale zemřelo.

Situace v ČR

V České republice platí od 12. března nouzový stav. Od 12. března od 18:00 jsou v ČR zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Týká se to i náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí. Zakazují se i shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Zákaz platí do odvolání. Přítomnost veřejnosti je zakázána v provozovnách stravovacích služeb od 20:00 do 6:00.

Od 14. března je zakázán vstup cizincům na území České republiky. Omezena bude i hromadná doprava přes hranice. Češi mají také zakázáno cestovat do 13 zemí, které jsou rizikové. Vláda zastavila i vydávání víz a přijímání žádostí.