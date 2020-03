Let bez orientačních bodů. Dva Tu-142 ruského námořnictva cvičily nad Tichým a Severním ledovým oceánem

Dva protiponorkové letouny Tu-142 ruského letectva vykonaly let nad neutrálními vodami Tichého a Severního ledového oceánu. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany.

Podle zprávy ruského obranného rezortu oba letouny patří námořnímu letectvu ruské tichooceánské flotily. V nejbližší zóně letouny doprovázely stíhačky MiG-31BM.

„Piloti procvičili leteckou zručnost nad krajinou bez orientačních bodů a koordinaci při letu bez pozemních radiotechnických navigačních prostředků,“ uvádí se.

Na Ministerstvu obrany RF dodali, že let byl vykonán podle mezinárodních norem použití vzdušného prostoru a jako součást zimního programu výcviku posádek.

Dřívější let za doprovodu

O několik dní dříve dva Tu-142 ruského vojenského námořnictva vykonaly plánovaný let nad neutrálními vodami Beaufortova moře poblíž Aljašky. Poté, co letadla vletěla do zóny identifikace protivzdušné obrany USA, doprovázely je po dobu čtyř hodin americké stíhačky F-22.

V poslední době bylo oznámeno několik cvičných operací ruských Tu-142. Minulý týden informovalo velení Tichomořského loďstva o cvičeních s bombardováním v Japonském moři, koncem února byl oznámen cvičný let dvou takových letadel nad neutrálními vodami Norského a Barentsova moře.

Tu-142

Tu-142 je dálkové letadlo, které bylo vyvinuto ve zkušebně-konstrukční kanceláři Tupolev za účelem boje s nejnovějšími ponorkami potenciálních nepřátel.

První let experimentálního Tu-142 č. 4200 se konal 18. června 1968. V květnu 1970 první letadla dostaly oddíly námořního letectva Sovětského svazu a o dva roky později bylo letadlo přijato námořnictvem. Od té doby bylo několikrát modernizováno.