Politik hovořil o důsledcích koronaviru: bohatí se stanou ještě bohatšími, chudí ještě chudšími

Koronavirus je veterinářům znám od 60. let minulého století a proti této nemoci existuje vakcína, uvedl předseda strany Ataka Volen Siderov v pořadu televizního kanálu Alfa.

„Tehdy existovalo více než třicet odrůd (koronaviru). V té době vůbec nebyl považován za něco nebezpečného, proto nelze, aby média nyní prohlašovala, že nás něco postihlo, že je to něco neznámého, že na nás něco dopadlo, jako by to bylo UFO nebo Spielbergův film . <...> Jestliže byla proti němu vytvořena vakcína, je již dobře známo, jak se s ním vypořádat,“ domnívá se politik.

„Páni světa“ donutili vedení Bulharska zavést výjimečný stav, je přesvědčen Siderov.

„Hysterie se objevila, aby změnila ekonomickou strukturu. <...> aby bohatí bohatli a chudí chudli. To bude účinek koronaviru. <...> Na finanční burze dochází k obrovskému kolapsu,“ řekl Siderov a dodal, že „Trumpovi odpůrci mu slíbili ,finanční ránu‘. Tady je, ta finanční rána,“ prohlásil politik.

Evropa také utrpí obrovské hospodářské ztráty, prohlásil Siderov.

„Země uzavírají hranice. To je obrovská ztráta - uzavření hranic a pozastavení obchodu. Je to obrovská rána pro světovou ekonomiku a zvlášť pro evropskou,“ řekl.

V Bulharsku existuje lék proti koronaviru, ujistil Siderov. Podle jeho slov není možné zaregistrovat lék kvůli konfliktu mezi farmaceutickými společnostmi.

„Pomáhám s jeho vyvíjením už pět nebo šest let ... Ano, existuje, ale pět nebo šest let ho odmítají zaregistrovat u Agentury pro registraci léčiv. <...> Bojuje proti viru HIV, virům hepatitidy ... to dokazují klinické výzkumy,“ řekl.

Politik vyjádřil svou ochotu podat pomocnou ruku vedení země.

„Je to lék, který jim může vrátit jistotu, že i my můžeme dát něco světu,“ řekl politik.

V roce 2011 se Volen Siderov zúčastnil prezidentských voleb v Bulharsku, ale do druhého kola se nedostal, neboť získal jen 1,78 % hlasů. V roce 2006 se ve druhém volebním kole umístil na druhém místě, když získal něco přes 24 % hlasů.

Jeho nacionalistická strana Ataka má v Národním shromáždění Bulharska sedm křesel. Na podzim 2019 Siderov opustil parlament.