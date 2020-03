Přenáší se koronavirus penězi? Odborník vysvětlil, čeho se za žádných okolností nemáme dotýkat rukou

Britské noviny The Telegraph uveřejnily článek, v němž se s odkazem na nejmenovaného zástupce WHO tvrdí, že Světová zdravotnická organizace vyzývá k odmítání peněz v hotovosti, neboť jejich prostřednictvím je přenášen Covid-19.

Mluvčí WHO sdělil Telegraphu: „Víme, že peníze často mění majitele a tím shromažďují všechny možné druhy bakterií, virů a podobně. Proto je třeba držet bankovky co nejdále od obličeje, a když je předáte pokladní, umyjte si ruce. Nejlepší je bezkontaktní placení.“

Mnohá média to přetiskla. Například The Daily Mail tvrdí: „Světová zdravotnická organizace nedoporučuje používání papírových peněz“.

WHO upřesnila kanálu CNBC, že hotovost a bezkontaktní platby nejsou uvedeny v oficiálních pokynech týkajících se Covid-19. Je mnohem důležitější „umýt si ruce, a to i poté, co jste dostali bankovky, zejména pokud jíte nebo se dotýkáte jídla“.

To znamená, že s bankovkami by se mělo zacházet stejně jako s jakýmkoliv předmětem, kterého by se infikovaná osoba mohla dotknout: kliky dveří, opěradla ve veřejné dopravě, zábradlí atd.

Přestože existují studie týkající se přenosu mikrobů a virů prostřednictvím papírových a kovových peněz, peníze se ničím neliší od jiných objektů. Podle posledních zpráv Covid-19 přežívá na otevřeném povrchu devět dní.

Toto je doporučení WHO: „Virus zůstává životaschopný od několika hodin do několika dnů. Závisí to na řadě podmínek (typ povrchu, teplota a vlhkost). Chcete-li zabít mikroorganismy, chránit sebe a ostatní, otřete povrch obvyklým dezinfekčním prostředkem. Nezapomeňte si ošetřovat ruce čisticím prostředkem na bázi alkoholu nebo mýt mýdlem. Nedotýkejte se očí, úst ani nosu.“

Hlavním preventivním opatřením je proto osobní hygiena, a ne bezkontaktní platba. Sputniku to potvrdil doktor biologických věd, profesor, korespondent Ruské akademie věd, vedoucí laboratoře biotechnologie a virologie Novosibirské státní univerzity, vedoucí laboratoře molekulární biologie RNA virů Státního vědeckého centra virologie a biotechnologie Vektor Sergej Nětěsov:

„Peníze obvykle leží u lidí jeden nebo dva dny a během této doby se virus deaktivuje. Nejnebezpečnější věcí je to, co nemocná osoba držela bezprostředně před vámi. Jedná se o dveřní kliky, umyvadla na WC, držadla v metru a autobusech. Nejšpinavější jsou kliky u dveří WC. Těch byste se neměli dotýkat rukama za žádných okolností - pouze loktem nebo pomocí ubrousku, který pak okamžitě vyhodíte a umyjete si ruce před tím, než si budete mýt obličej. To je mnohem důležitější než bezkontaktní platby.“

V zájmu prevence se samozřejmě můžete nedotýkat hotovosti a platit telefonem, ale po kontaktu s telefonem nebo platebním terminálem si také musíte umýt ruce.