Trump odpověděl na zprávy o podílu USA na koronaviru

Prezident Donald Trump označil zprávy o tom, že američtí vojáci přivezli koronavirus do Číny, za „nečestné“. „Naši vojáci nikomu nepřivezli koronavirus,“ řekl Trump.

Dříve mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian připustil, že američtí vojáci mohli přinést koronavirus do Wu-hanu. Diplomat také vyzval USA, aby byly upřímné, zveřejňovaly údaje o pacientech a všechno vysvětlily.

Zhao Lijian tak okomentoval prohlášení ředitele amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Roberta Redfielda, který řekl, že ve Spojených státech bylo několik případů, kdy u lidí, kteří údajně zemřeli na chřipku, byl po smrti objeven koronavirus.

Minulý týden MZV USA vyzvalo čínského velvyslance Cui Tiankaie kvůli slovům oficiálního mluvčího ministerstva zahraničí. Diplomatovi vyjádřili svou nespokojenost, což čínské ministerstvo zahraničí označilo za neodůvodněné.

Karanténa v Česku

Šíření koronaviru COVID-19 se stále nedaří dostat pod kontrolu. Premiér Andrej Babiš tak na nedělní (15. března) večerní tiskové konferenci po jednání vlády oznámil, že Česko bude od nedělní půlnoci v karanténě . Stalo se tak jen několik dní po vyhlášení nouzového stavu.

Karanténa je zavedena od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Obecně platí zákaz volného pohybu osob na území ČR, v usnesení je několik výjimek. Lidé mohou cestovat do zaměstnání, výjimka se týká i nutné cesty za rodinou, návštěvy lékaře nebo obstarání základních životních potřeb. Vláda také odložila senátní volby. Dne 16. března byly zavřeny hranice. Cizinci bez trvalého nebo přechodného pobytu mají zakázaný vstup do země. Čeští občané naopak nesmí vycestovat.

COVID-19

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 194 753 lidí, 7 896 pacientů na nemoc zemřelo a 81 080 se z ní vyléčilo.

Podle nejnovějších informací je v ČR k dnešnímu dni potvrzeno celkem 434 případů nákazy koronavirem. Je to o 52 více než v pondělí večer. Provedených testů bylo zhruba 6600.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.