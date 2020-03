Americká policie požádala, aby jí lidé nevolali, že jim došel toaletní papír

Policie města Newport v USA požádala obyvatele, aby nevolali na číslo 911, pokud jim dojde toaletní papír. „Je těžké uvěřit, že to musíme psát. Nevolejte na 911 jen proto, že vám došel toaletní papír. Můžete přežít bez naší pomoci,“ uvádí se na stránkách městského odboru policie.

Zpráva navíc uvádí historické příklady toho, jak se chovat v podobné situaci. Mimo jiné jsou zmiňovány alternativy, jako jsou lana namočená ve slané vodě, která používali námořníci, mořské houby na hůlce, které používali staří Římané, a kukuřičné klasy, které k tomuto účelu používali Mayové.

Policie také navrhla použít účtenky, noviny a další alternativy toaletního papíru.

„Buďte vynalézaví. Buďte trpěliví. Je nedostatek toaletního papíru. Ale to přejde. Prostě nevolejte na 911. Nemůžeme vám přinést toaletní papír,“ uzavírá zpráva.

Ve Spojených státech přesáhl počet lidí infikovaných koronavirem pět tisíc, z nich 85 zemřelo. Bílý dům dříve doporučoval Američanům, aby nenavštěvovali zalidněná místa, necestovali a pracovali z domova. Kromě toho je v oblastech, kde je registrován největší počet infikovaných lidí, zavedena karanténa.

Karanténa v Česku

Šíření koronaviru COVID-19 se stále nedaří dostat pod kontrolu. Premiér Andrej Babiš tak na nedělní (15. března) večerní tiskové konferenci po jednání vlády oznámil, že Česko bude od nedělní půlnoci v karanténě . Stalo se tak jen několik dní po vyhlášení nouzového stavu.

Karanténa je zavedena od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Obecně platí zákaz volného pohybu osob na území ČR, v usnesení je několik výjimek. Lidé mohou cestovat do zaměstnání, výjimka se týká i nutné cesty za rodinou, návštěvy lékaře nebo obstarání základních životních potřeb. Vláda také odložila senátní volby. Dne 16. března byly zavřeny hranice. Cizinci bez trvalého nebo přechodného pobytu mají zakázaný vstup do země. Čeští občané naopak nesmí vycestovat.

COVID-19

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 194 753 lidí, 7 896 pacientů na nemoc zemřelo a 81 080 se z ní vyléčilo.

Podle nejnovějších informací je v ČR k dnešnímu dni potvrzeno celkem 434 případů nákazy koronavirem. Je to o 52 více než v pondělí večer. Provedených testů bylo zhruba 6600.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.