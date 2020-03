Německá firma informovala o významném pokroku ve vývoji vakcíny proti COVID-19. Cena jejích akcií následně ztrojnásobila

Biotechnologická společnost Biontech, která momentálně pracuje na vyvíjení vakcíny proti koronaviru, oznámila první úspěchy. Zástupci německé firmy sdělili, že již na konci dubna by měly proběhnout první testy nové vakcíny na lidech v Evropě, Číně a Spojených státech. Pozitivní zprávy firmy způsobily růst jejích akcií zhruba o 200 procent.

Pandemie koronaviru, který momentálně nejvíce řádí v Evropě, způsobila značnou škodu místní ekonomice a cestovnímu ruchu. Stejně tak zaznamenávají pokles světové burzy, k čemuž navíc přispívá i ropná krize. Téměř jedinými odvětvími, kde podniky mohou v nejbližších měsících výrazně získat, je farmaceutická a biotechnologická oblast.

Již dříve německá biofarmaceutická společnost Curevac sdělila, že hodlá uskutečnit první testování vakcín v létě. Díky tomu by firma měla dostat finanční prostředky od Evropské unie, která jí přislíbila půjčku ve výši 80 milionů eur. Další německá společnost Biontech má však dobré šance provést první testy ještě dříve, a to již v dubnu letošního roku. Na svých webových stránkách totiž sdělila, že testování nové vakcíny BNT162 proběhne v rámci globálního klinického rozvojového programu v Evropě, Spojených státech a Číně. Uvedla rovněž, že momentálně Biontech spolupracuje s výzkumnými organizacemi po celém světě s tím, aby co nejdříve zpřístupnila vakcínu pro širokou veřejnost. Vývoj vakcíny BNT162 probíhá v úzké spolupráci s farmaceutickými společnostmi Pfizer a Fosun Pharma.

Odborníci zastávají názor, že právě Biontech má větší šance vyrobit vakcínu proti COVID-19 jako první. Hypotetický úspěch by mohl přinést této biotechnologické společnosti obrovské zisky. Již právě teď akcie společnosti zaznamenaly prudký růst. Během posledních tří dnů jejich cena totiž stoupla přibližně o 200 procent.

Biontech, stejně jako jeho kolegové ze společnosti Curevac, používá obdobnou technologii. Jedná se totiž o očkování, které by umožňovalo organismu samostatně čelit koronaviru.

V Číně nabírají dobrovolníky pro vakcínu proti koronaviru

V současné době čínští vývojáři vakcíny proti COVID-19 již přijímají dobrovolníky pro klinické zkoušky, mnohé z příslušných organizací plánují dokončení všech předklinických testů v dubnu, prohlásil na úterní tiskové konferenci člen Čínské akademie inženýrských věd Wang Junzhi.

„V naší zemi existují organizace, kterým se podařilo dosáhnout rychlého pokroku ve výzkumu a vývoji vakcíny. Již zaslaly Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv žádosti o provedení klinických zkoušek, začaly pracovat na odůvodnění klinického výzkumného projektu a náboru dobrovolníků,“ řekl Wang Junzhi.

Podle jeho slov se tisíce vědců z příbuzných oborů po celé zemi snaží urychlit výzkum a vývoj vakcíny a dosáhnout výsledků co nejdříve.

Dodal také, že nejdůležitější věcí je zajistit bezpečnost vakcíny tak, aby plně vyhovovala všem normám a požadavkům.

Wang Junzhi řekl, že většina organizací zabývajících se výzkumem a vývojem vakcíny proti koronaviru plánuje dokončení předklinických zkoušek v dubnu.

Zheng Zhongwei, ředitel Centra pro rozvoj lékařských věd a technologií při Státním výboru pro otázky zdravotnictví, uvedl, že Čína doufá, že v dubnu zahájí klinické zkoušky některých vakcín proti novému koronaviru.

Zároveň vedoucí katedry epidemiologie a biostatistiky na Hongkongské univerzitě Ben Cowling zdůraznil, že vývoj vakcíny, která bude široce používána, bude trvat nejméně rok.