Merkelová: Koronavirus je největší výzva od 2. světové války. „To pro Německo nezní moc optimisticky...“ reaguje Plesl

Německá kancléřka Angela Merkelová promluvila v televizním projevu o současné situaci s koronavirem. Takový projev byl prvním za čtrnáct let. Její slova však neponechal bez komentáře šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. Co si o tom myslí?

Projev Angely Merkelové

Merkelová v projevu uvedla, že situace, kterou má na svědomí nový typ koronaviru, je vážná. Doplnila, že Německo podle jejího mínění od druhé světové války nečelilo výzvě, jejíž zvládnutí tolik závisí na solidárním chování obyvatel. Apelovala tak na to, aby lidé dodržovali opatření, která úřady zavedly.

„Je to vážné. Také to berte vážně. Od německého znovusjednocení, ne, od druhé světové války nečelila naše země žádné výzvě, při níž tolik záleží na společném solidárním chování,“ uvedla.

Projevtrval asi 13 minut a byl vysílán na veřejnoprávní televizi ZDF po půl osmé večer. Kancléřka v něm uvedla, že koronavirus nyní dramaticky mění život v jejich zemi a že jejich představa o normalitě, o veřejném životě, sociálním spolužití – je dnes podrobeno zkoušce jako nikdy dříve.

Prohlásila také, že je nyní důležité zejména zpomalit postup viru. „Musíme riziko, že jeden nakazí druhého, omezit tak, jak je to jen možné,“ dodala. Přiznala, že jsou opatření tvrdá, ale zároveň vyzvala k jejich dodržování.

„Jde o omezení, která se ve spolkové republice ještě neobjevila,“ řekla a pokračovala: „Apeluji na vás: dodržujte pravidla, která teď platí. (…) Vím, jak těžké je to, co se po nás chce. Především v dobách nouze si chceme být blízko.“

Na závěr uvedla, že si je jistá tím, že tuto krizi překonají. Nicméně to, jak vysoký bude počet obětí, to mají dle ní lidé z velké části ve svých rukou.

Reakce Plesla

Na slova německé kancléřky pak na sociální síti reagoval i Jaroslav Plesl, který je šéfredaktorem MF Dnes.

„Merkel se konečně trochu probrala a už tvrdí, ze SARS je pro Německo největší výzva od druhé světové války. No, tak to pro Německo nezní moc optimisticky...“ napsal na Facebooku Jaroslav Plesl.

Lidé na jeho komentář reagovali různě. Někteří s ním souhlasili, jiní dávali Pleslovi svůj odlišný názor patřičně najevo.

„Ještě pár summitů a v půlce dubna se semknou,“ reagovali s ironií někteří uživatelé.

Další tvrdili, že „jen dělá nutné kroky, aby se případně chránila“. Jiní poukazovali na to, že se „probrala“ pozdě.

COVID-19

Někteří dokonce poukazovali na to, jak se k věci staví EU: „Což maminka Merkele, ale předsedkyně Ursula z nákazy obvinila Putina. Byla to jen otázka času, kdy EU zase všechno hodí na Rusko.“ Naráželi tak tím na to, že se v dokumentu Evropské unie píše, že ruská média spustila „významnou dezinformační kampaň“ proti Západu, aby zhoršila dopad epidemie koronaviru, vyvolala paniku a nedůvěru.

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 220 843 lidí, 8 988 pacientů na nemoc zemřelo a 85 778 se z ní vyléčilo.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.