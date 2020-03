Zlomový milník v boji proti koronaviru? Poprvé od vypuknutí epidemie nebyl v Číně registrován nový případ domácí nákazy

Ve čtvrtek čínská národní zdravotní komise uvedla, že po celé republice se objevilo 34 nově potvrzených případů. Nicméně všichni nakažení jsou lidé, kteří přicestovali ze zahraničí. V provincii Chu-pej, kde se nový typ koronaviru objevil poprvé, nebyl zaevidován žádný nový případ nákazy.

Úředníci města Wu-chan, kde původně propukla pandemie na konci loňského roku, ve středu zmírnili řadu omezení. Například, obyvatelům některých čtvrtí bylo povoleno opouštět svůj domov a vycházet ven pro vykonání osobních aktivit, a to v určitých hodinách. V těch částech města, kde v průběhu posledních sedmi dnů nebyl zaevidován žádný nový případ nákazy, je obyvatelům povoleno nacházet se venku neomezenou dobu za předpokladu, že se jednotlivci nebudou shromažďovat ve skupinách.

Čínská pomoc evropským státům

Nehledě na kritiku vůči Číně za její pomalou reakci na propuknutí a šíření pandemie, momentálně se Peking projevuje jako lídr v boji proti koronaviru. Slovenský ministr zahraničí zdůraznil důležitou roli, kterou má Čína v otázce boje proti koronaviru v Evropě. Podle slov slovenského politika větší část aktuální pomoci přichází právě z Pekingu, i když celou dobu měly jednotlivé evropské státy těsné vztahy právě se Západem.

„Čína pomáhá Itálii, pomáhá Srbsku, pomáhá nám. Čína nám vlastně nabídla dodávku zdravotnického materiálu. V této nótě uvedla, že pomáhá vzhledem k dobrým vztahům mezi našimi zeměmi... Takže tohle jsou chvíle, kdy investujete do dobrých vztahů, a pak se vám investice vrací,“ sdělil slovenský ministr.

Aktivní spolupráce se rozvinula také mezi Českem a Čínou, a to v okamžiku, kdy ministerstvo dopravy společně s ostatními resorty zahájilo letecký most s Čínou, který má podle ministra dopravy, průmyslu a obchodu Karla Havlíčka zajistit stabilní dodávku ochranných pomůcek a rychlotestů. Podle českého europoslance Jana Zahradila tak konečně vychází najevo insolventnost přetrvávajících ideologických neshod.

„Nikde jinde se ty věci v tak masovém množství totiž objednat nedají. A protože víme, jak to v Číně chodí, radil bych teď tu ideologickou válku s Čínou fakt utlumit. Ti, co ji v minulých měsících s takovou úporností pěstovali, teď zjevně umí dovézt do ČR leda velké kulové,“ řekl Zahradil.