V Londýně kvůli koronaviru začalo rabování

Četné supermarkety v britské metropoli byly doslova zpustošeny, lidé si kupují potraviny do zásoby. Vláda zdůrazňuje, že žádný nedostatek neexistuje, a proto není třeba panicky nakupovat potraviny. Napjatá situace vyprovokovala několik loupeží.

Šest osob se pokusilo vynést z prodejny alkoholické nápoje pod svrchním oděvem. Zaměstnanci obchodu se jim postavili na odpor, tím ale jen rozzuřili lupiče, kteří rozbili výkladní skříň a utekli. Kamerový systém skutečnost loupeže zaznamenal, pracovníci obchodu zavolali policii.

Policie lupiče zatkla a potvrdila, že to nebyl ojedinělý případ. V posledních dnech provedla čtyři zatčení na analogická obvinění.

Jedenáctého března prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) epidemii nového koronaviru COVID-19 za pandemii. V celém světě je nakaženo přes 240 tisíc lidí ve 166 zemích, více než deset tisíc nemocných zemřelo.

Co s obchody v České republice?

18. března vláda ČR rozhodla, že se dalším opatřením zaměří na seniory, kteří patří k nejrizikovější skupině při nákaze koronavirem. Podle nového nařízení tak jsou potraviny, drogerie a lékárny v čas od 10. do 12. hodiny vyhrazeny pouze pro důchodce nad 65 let.

Tyto informace dnes zazněly na tiskové konferenci vlády. V daném čase tak podle nařízení vlády může být v obchodech, kromě důchodců, přítomen jen personál prodejny.

V ostatních časech mohou do obchodů všichni, a to i zmínění senioři. To jim ale vláda nedoporučuje, kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Rovněž by provozovatelé prodejen měli své obchody, zejména kliky, madla či dveře před 10. hodinou preventivně dezinfikovat. Plochy by ale měly být dezinfikovány průběžně.

Vicepremiér Karel Havlíček doplnil, že vláda doporučila všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky po každém použití, stejně jako další věci – a to alespoň jednou za hodinu.