Ruští vojáci oznámili detaily hlídkování dálnice M4 v Sýrii

„V průběhu hlídkování provádíme besedy s místními obyvateli, abychom zjistili jejich potřeby, pořádáme humanitární a zdravotnické akce. Hlídkování proběhlo jako obyčejně, měli jsme besedu s obyvateli dvou osad,“ řekl představitel jednotky vojenské policie Anatolij Čalyj.

Pozemní hlídkování provádějí obrněné transportéry a obrněná vozidla Tajfun. Ze vzduchu kolonu chrání vrtulníky Mi-8 a Mi-35.

„V průběhu leteckého hlídkování úseku dálnice M4 a syrské hranice nebyla zjištěna žádná porušení ani provokační akce. Nezákonné ozbrojené útvary také nebyly objeveny. Počítáme s dalším mírovým urovnáním v tomto regionu,“ prohlásil velitel vrtulníku Mi-8 Alexandr Kudrjašov.

Podle jeho slov se letectvo v průběhu hlídkování pohybuje v minimálních výškách, což umožňuje detailně zhodnotit situaci na zemi a zajistit bezpečnost letu – v malých výškách jsou vrtulníky mimo dosah přenosných protiletadlových raketových kompletů.

Podle slov vojáků místní obyvatelé vřele vítají ruskou hlídku. „Místní obyvatelstvo k nám má přívětivý vztah. Místní obyvatelé vítají naši přítomnost v této oblasti a vyjadřuje naději na to, že tady zůstaneme i nadále,“ podotkl Čalyj.

Pokus teroristů o zmaření hlídkování

Teroristé dříve vyhodili do povětří most západně od města Ariha (provincie Idlib) na dálnici Lázikíja – Aleppo (M4) s cílem zmařit společné rusko-turecké hlídkování. Oznámila to syrská státní agentura SANA.

Podle informací agentury zaminovali teroristé most Mohambal na dálnici M4, jímž prochází část trasy hlídkování.

„Bylo položeno velké množství výbušniny, což mělo za následek úplné zničení mostu. Na jiných úsecích dálnice rozházeli ozbrojenci ve velkém množství pichlavé kovové předměty,“ oznámila SANA.

Jak upřesnila syrská informační agentura, teroristé donutili pod hrozbou popravy místní obyvatelé k tomu, aby zařídili na dálnici zátarasy, postavili stany a uzavřeli dálnici hořícími pneumatikami. Části obyvatel nabídli teroristé peněžní odměnu za to, že zůstanou ve stanech na dálnici na delší dobu.

V neděli se konalo první rusko-turecké hlídkování dálnice M4 na základě dohod, jichž bylo dosaženo v Moskvě. Probíhalo po zkrácené trase kvůli zachovávajícímu se nebezpečí útoků ozbrojenců z teroristické skupiny Fronta an-Nusrá*, kteří odmítli plnit dohody, jichž bylo dosaženo mezi Moskvou a Ankarou, a vyzvali k pokračování v bojových akcích proti syrské armádě a také prohlásili, že jsou připraveni zorganizovat útoky na hlídky ruské vojenské policie v provincii Idlib.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku