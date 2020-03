Ministr: Evropská byrokracie ukázala, že je schopna zabývat se manželstvími homosexuálů, ale ne bojovat proti koronaviru

„Co se stane s velkými zeměmi – samotné se izolovaly a zavřely hranice. A kde se ukázala idea evropské solidarity? Co se stane se Schengenem během zavřených hranic? Ukazuje to, že evropská elita je zcela umělá a v Evropě nejsou lídři. Taková je situace, bez ohledu na to, jak jsou někteří lidé naštvaní, bez ohledu na to, jak říkají, že moje výroky jsou extrémní a jsou politicky nesprávné,“ uvedl ministr v rozhovoru na informačně-analytickém portálu Epicenter.

Podle jeho slov nedostalo Bulharsko do nynějška od Evropské unie ani jednu roušku.

„Pomáhají nám s rouškami Čína, Turecko – země s poněkud odlišnými světovými názory na otázku role státu a jeho institucí ve světovém měřítku,“ sdělil.

Jedinou institucí, která v této situaci může zemi pomoci, je samotná země, uvedl šéf ministerstva.

„Ukázalo se, že jedinou strukturou v Evropě, která se dokáže starat o občany této země, není nákladná evropská byrokracie, která vydávala směrnice a zabývala se homosexuálními sňatky, genderovými úmluvami a dalšími vymyšlenými nápady, kterými se snažila zničit národní stát; jedinou institucí, která funguje, je samotný národní stát,“ konstatoval.

Ministr také vyjádřil rozhořčení nad tím, že různé fondy nepřidělují finanční prostředky na boj proti šíření koronaviru. „Ptám se – kde jsou všichni ti, kteří už roky dostávají miliardy eur, aby podporovali úmluvy o homosexuálních sňatcích, kteří rodili sedm až osm pohlaví a odsuzovali evropské země, které to nepřijaly. A kde jsou ti, kteří chodili počítat vrabce a kachny – kde jsou tito lidé nyní? Fondy, které jim dávaly (prostředky, pozn. red.), proč neotevřou takové fondy nyní – na boj proti koronaviru a pomoc národním a státní institucím v celé Evropě. Nemluvím jen o Bulharsku. Situace v Bulharsku je mnohem lepší ve srovnání s mnoha dalšími evropskými zeměmi, které obhajovaly myšlenky liberalismu. Podívejte se na Francii, Španělsko, Itálii, Velkou Británii, Německo,“ uvedl.

Bulharsko je plně připraveno na stav nouze, řekl Karakačanov: výstavba vojenské polní nemocnice pro 500 lidí již začala, armáda je také připravena postavit stany pro léčbu dalších pěti tisíc lidí na vojenském poli. V současné době je v Bulharsku registrováno 112 případů infekce, tři z nich smrtelné.

