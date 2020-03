Co byste neměli dělat doma během karantény? Odbornice poradila, jak chránit své zdraví při práci z domova

Mít prostor pro domácí kancelář je vzácnost, takže je logické, že si vytváříme provizorní pracovní prostory z našich pohovek, podlah a kuchyňských pultů. Ale je tu jedno místo, ze kterého byste neměli pracovat, tím je postel.

Je velmi lákavé vzít notebook a pracovat z pohodlí vaší postele.

Ale podle expertky na spánek doktorky Sophie Bostockové existují velmi dobré důvody, proč má být postel určená pouze ke spánku, nikoliv jako provizorní kancelář. Je to špatné pro držení těla, dělá nás to méně produktivními a, což je zásadní, ovlivňuje to náš spánek. Všechny důvody, proč práce z postele nepřispívá k tomu, abychom zůstali zdraví během pandemie koronaviru, najdete v našem článku.

Je to špatné pro mozek

Hlavní problém vyplývá z toho, jak váš mozek spojuje vaši polohu a to, jak by měl fungovat.

Když už nejste ve své obvyklé kanceláři, kterou váš mozek spojuje s prací, je snadné, aby zmizela vaše soustředěnost a tím pádem klesá i produktivita.

Když poté pracujete v místech, která jsou určena k odpočinku, hranice mezi prací a neprací je více a více zmatená, trpí obě strany.

„Zajištění toho, abyste zavedli a udržovali přísné hranice, bude klíčové, abyste si udrželi své duševní zdraví při práci z domova," řekla psycholožka Charlotte Armitageová.

„Existuje řada důvodů, proč je práce z postele špatný nápad, a to nejen to, že je špatné pro vaše fyzické zdraví a držení těla, je to z psychologického hlediska neužitečné. Pokud pracujete v každé místnosti vašeho domu, začnete spojovat svůj domov s prací, takže je velmi obtížné vypnout z práce a vytváříte nezdravou nerovnováhu ve vašem pracovním životě,“ dodala.

Také uvedla, že pokud pracujete z postele, rozostříte hranici mezi spánkem a prací, což může mít za následek potíže se spánkem.

„Nechte si postel na spaní," vysvětluje expertka na spánek Sophie Bostocková. „Pro klidný noční spánek je nutné, aby váš mozek spojoval postel se spánkem a intimitou, a nic jiného.“

Simon Loong, zakladatel a generální ředitel společnosti WeLab, zdůraznil, že je důležité vytvořit prostředí pro domácí kancelář, kde máte vyhrazený pracovní prostor. Simon také doporučil, aby lidé celý den nezůstávali v pyžamu a pomohli tím mentálnímu přechodu do pracovního režimu.

Je to nehygienické

Když v noci spíme, uvolňujeme kolem 15 milionů kožních buněk, což znamená, že naše prostěradla s největší pravděpodobností skrývají více než pět milionů druhů bakterií, pokud je nebudeme prát každý týden.

Studie z Amerisleep říká, že práce z postele by mohla zdvojnásobit zvýšení zdravotních rizik.

Je to špatné pro vaše záda

Doktorka Sophie varovala: „Ležení v posteli a křivení se u notebooku může způsobit bolest zad.

Zkuste si nastavit podobný pracovní prostor, který obvykle používáte v práci, buď seďte u stolu, kdy můžete udržovat rovná záda, nebo můžete zkusit stojící stůl,“ uvedla expertka.