„Ve vypjatých chvílích se ukázala ‚solidarita‘ EU jen plytkou.“ Pandemie urychlí konec Evropské unie, míní Rudolf Mládek

Mládek v úvodu svého komentáře upozorňuje čtenáře na zbytečnost, tedy aspoň nyní, a to na desítky tisíc evropských úředníků. Podle něj je zbytečné, aby tam státy v době koronaviru své peníze posílaly, jelikož se teď zastavuje výroba, stavby, provozy malých a středních podnikatelů. „Evropská centrální banka (ECB) klidně nakoupí jejich finanční aktiva za 750 miliard eur (20,8 bilionu Kč), včetně státních dluhopisů,“ dodává Mládek.

„Pravidlo ‚pacta sunt servanda‘, tedy že smlouvy se mají dodržovat, dávno v EU neplatí. Rok 2015 i tomu nejzatvrzelejšímu optimistovi musel otevřít oči. Německo a Francie s okázalostí nepostižitelných uplatňují politiku silnějšího, a jsou jim následky lhostejné. Důsledky vidíme na každém kroku: Špatné vztahy s Ruskem, USA a k tomu odchod Britů z EU provázený trvalou nespokojeností států V4 s politikou EU. Máme v EU členské státy rovné a rovnější. To ze socialismu pamatujeme. Tak proč bychom na to měli ještě dávat peníze v době, kdy náš stát již dnes počítá škody na desítky miliard korun, a čekáme propad ekonomiky o pět a více procent?“ pokračuje.

Autor k tomu dodává případ v Německu, kde podle jeho informací došlo k problému s dodávkou lékařského materiálu. „A k tomu navíc vidíme, jak vychvalované ‚solidární Německo‘ zadržovalo lékařský materiál Rakousku, Švýcarsku a Slovensku. Ten, který si nakoupili v zahraničí a přes Německo vedl jen jeho tranzit. To není žádný omyl, to je jen pokračování politiky ‚rovnějšího‘ jinými prostředky. Místo solidarity začalo platit ‚bližší košile než kabát‘,“ napsal.

Nezapomněl ani na evropský fond ve výši 37 miliard eur (1 bilion Kč), který unie schválila na pomoc v boji proti pandemií. Nicméně zpochybnil, že by tyto peníze byly objektivně rozděleny. „Pandemie koronaviru tak možná urychlí konec Evropské unie, která zcela selhala v každém základním očekávání, v každé povinnosti. A především v té nejdůležitější: Nedokáže zajistit bezpečí svých obyvatel. Opět ta odpovědnost zůstala na národních státech. Ve vypjatých chvílích se ukázala ‚solidarita‘ EU jen plytkou a licoměrnou frází a funkcionáři EU spíše než odpovědné činovníky připomínají brežněvovské politické zombie,“ dodal k tomu publicista.

„Je zřejmé, že obnova koronavirem poškozených evropských zemí nebude ani malá ani levná. Jenom Francie to pro sebe odhaduje na 45 miliard eur (1,22 bilionu Kč). Pokud za této situace bude chtít EK zavádět nějaké potrhlé ‚Zelené Úděly‘ a utrácet za ně stovky miliard eur, pak to ignorujme. Takový program v této době by byl přepych a výsměch všem slušným Evropanům. Máme jiné, dost podstatnější starosti. A jen tak rychle nezmizí. Na špatné projekty ani na zbytečné přebujelé aparáty nic nepřispívejme. Tudy žádná cesta do budoucnosti nevede,“ končí komentář Mládek.