Asteroid, který je pro Zemi potenciálně nebezpečný, byl zachycen na videu

Astronomové, zapojení do projektu Virtual Telescope, zachytili velký asteroid (52768) 1998 OR2, který se přiblíží k Zemi 29. dubna. Informoval o tom portál Space.com.

Asteroid (52768) 1998 OR2 se bude nacházet ve velmi blízké vzdálenosti k Zemi 29. dubna. Mohutná vesmírná skála má odhadovaný průměr 1,1 až 2,5 míle (1,8 až 4,1 km).

NASA klasifikovala asteroid 1998 OR2 jako „potenciálně nebezpečný“ ne proto, že ohrožuje Zemi, ale proto, že splňuje určitá kritéria v klasifikačním schématu agentury. Podle NASA se asteroid kvalifikuje jako „potenciálně nebezpečný“ tehdy, pokud jeho oběžná dráha někdy protíná oběžnou dráhu Země ve vzdálenosti menší než 4,6 milionu mil (7,5 milionu km), neboli 0,05 astronomických jednotek, což je průměrná vzdálenost mezi Zemí a Sluncem.

Zatímco asteroid této velikosti by mohl způsobit chaos, pokud by narazil do Země, což vyvolalo některé poplašné a falešné zprávy v médiích, tento asteroid nepředstavuje žádnou hrozbu.

Podle vědců bude v den svého maximálního přiblížení k Zemi asteroid 6,3 milionu kilometrů od nás, což je 16krát větší vzdálenost než ta k Měsíci.

Podle NASA asteroid 1998 OR2, který obíhá kolem Slunce mezi oběžnými dráhami Země a Marsu, nebude letět u Země znovu až do 18. května roku 2031, a tehdy bude mnohem dál. Bude letět asi 12 milionů mil (19 milionů km) od naší planety.

Jeho další dva přelety, v letech 2048 a 2062, budou ještě dál. Nejbližší přelet asteroidu 1998 OR2 v dohledné budoucnosti bude 16. dubna roku 2079, kdy bude vzdálen jen 1,1 milionu mil (1,8 milionu km).

Vědci aktivně skenují oblohu kvůli potenciálně nebezpečným asteroidům a zkoumají způsoby, jak odklonit asteroidy směřující k Zemi předtím, než udeří. Zatím byla objevena asi třetina z 25 000 velkých asteroidů, o kterých se předpokládá, že se zvětšují v kosmickém sousedství Země.