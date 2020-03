Německá vláda: Merkelová se rozhodla jít do domácí karantény

Zpráva uvádí, že Merkelová hodlá plnit své služební povinnosti, i když je v karanténě.

Předtím kancléřka předstoupila před novináře v Berlíně, kde hovořila o zpřísnění opatření přijatých dříve a zaměřených na omezení volného pohybu občanů v Německu. Zejména bylo občanům nařízeno, aby se na veřejných místech objevili striktně dva nebo v doprovodu rodinných příslušníků, kteří spolu žijí. Občanům není zakázáno chodit ven za prací, k lékaři, individuálním sportem a z jiných důvodů.

Na začátku týdne vláda představila balíček opatření proti koronaviru. Většina obchodů je uzavřena, s výjimkou supermarketů, lékáren, obchodů se zvířaty a řady dalších. Zavírají bary, kluby, divadla a další místa veřejné zábavy.

Počet potvrzených případů koronaviru v Německu se zvýšil o 1948 za den.

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru.