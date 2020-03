Rusko apeluje na evropské země kvůli cvičení Defender

Moskva vyzvala evropské země, aby zrušily aktivní fázi cvičení NATO Defender v době oslav 75. výročí vítězství, novinářům to řekl náměstek ministra zahraničí Alexander Gruško.

Moskva podle něj upozornila na skutečnost, že aktivní fáze cvičení byla plánována na květen.

„Bylo nám zcela jasné, že když celý svět bude sklánět hlavy před vzpomínkou na ty, kteří porazili fašismus a osvobodili Evropu od hnědého moru, v této době západní propagandistická centra zintenzivní svou informační kampaň, když obviní Rusko z agresivních úmyslů a všech ostatních hříchů. Vylučuji možnost, že plánovači NATO tuto skutečnost nebrali v úvahu. A apelovali jsme na evropské země, aby v tomto období upustily od aktivní fáze cvičení," řekl.

Zdůraznil také, že tváří v tvář pandemii by se země měly snažit vzájemně spolupracovat, a to i na vojenské linii.

„Na pozadí pandemie jsme přesvědčeni, že všechny nástroje mezinárodní spolupráce, včetně vojenské spolupráce, jsou velmi žádané. A současná situace ukazuje absolutní hloupost, jinak to nemůžu říct, rozhodnutí NATO a dalších států, která byla přijata ve Spojených státech na zhroucení všech kontaktů podél vojenské linie," řekl náměstek ministra zahraničí Ruské federace.

Dodal, že „tím nikdo nic nevyhrál".

V pondělí americké Evropské velení (EUCOM) oznámilo, že kvůli pandemii koronaviru Pentagon zastavil přesun armády do Evropy na cvičení Defender Europe, neproběhnou žádná související cvičení Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike a Swift Response. Dříve velení uvedlo, že USA snižuje počet vojáků, kteří se cvičení zúčastní.

Podle analytického bulletinu polského vládního bezpečnostního centra jsou cvičení Defender 2020 organizována za účelem zajištění přesunu amerických vojáků do Evropy. Cvičení budou třetí největší na evropském kontinentu od studené války. Po vyložení vojenského vybavení z lodí bude vojsko dále přepraveno po zemi do operačních oblastí přes Německo a Polsko do pobaltských států. Cvičení se mělo celkem zúčastnit 37 000 vojáků z USA stejně jako ze spojeneckých zemí a partnerských států.