Nová studie ukázala, že před 66 miliony let většinu života na Zemi zabila tma, nikoliv zima

Nová studie, která byla provedená americkými vědci, tvrdí, že tma vyhladila většinu života na Zemi, včetně dinosaurů, před 66 miliony let. Podle výzkumu, který byl publikován v časopise Geophysical Research Letters, extrémně nízké teploty, které následovaly po kolizi s asteroidem, nebyly dost zničující, ale skutečná vražedná zbraň byly saze.

Dopad asteroidu vyvolal mraky ejektů, které prudce zvýšily teploty, což vyústilo v obrovské požáry, které měly za následek obrovské emise sazí. To pak zablokovalo sluneční světlo a způsobilo prodloužené období tmy, kdy klesla úroveň fotosyntézy pod jedno procento. To vedlo ke smrti rostlin a zhroucení celého ekosystému.

„Na základě vlastností sazí a jejich schopnosti účinně absorbovat příchozí sluneční světlo udělaly velmi dobrou práci při blokování slunečního světla. Ve srovnání s prachem, který nezůstal v atmosféře tak dlouho, a sírou, která neblokovala tolik světla, mohly saze ve skutečnosti blokovat téměř veškeré světlo, které se dostalo na povrch po dobu nejméně jednoho roku," řekl Clay Tabor, geovědec na Univerzitě Connecticutu a hlavní autor studie.

Nový výzkum poskytuje lepší pochopení události, která vydláždila cestu pro vývoj savců a lidí a také poskytuje vhled do toho, co by se mohlo stát během jaderné zimy. „Hlavní hnací silou nukleární zimy je ve skutečnosti podobný typ situace. To opravdu zdůrazňuje, jaký vážný dopad mohou mít saze na klimatický systém," řekl expert.