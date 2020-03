The National Interest: Ruský tank T-95 by se mohl stát pro NATO noční můrou

T-95 by se mohl stát pro NATO noční můrou a byl by snem každého tankisty: je velmi pohyblivý, dobře pancéřovaný a má velkou palebnou sílu. T-95 vybavený 152milimetrovým hlavním kanónem by překonal jakýkoli jiný tank, s nímž by se střetl.

Pro srovnání uvedeme, že všechny americké tanky M1 Abrams a jeho další varianty, německé tanky Leopard 2, japonské Type 90 a jihokorejské K1A1 mají kanón ráže 120 mm.

T-95 má věž stejně vysokou jako kostra, což poskytuje hlavnímu kanónu dobré úhly navádění. A to je užitečné v případech, kdy jsou cíle mimo viditelnost nebo v podmínkách boje ve městě, když je třeba střílet na nepřátele, kteří se nacházejí na vrchních patrech budov.

Předpokládá se, že T-95 by měl dřívější verzi dieselového motoru použitého na T-14 Armata, což zvyšovalo výkon na 1500 koňských sil.

Velký výkon ve srovnání s většinou hlavních bojových tanků třetí generace byl podmíněn větší hmotností T-95 – přes 55 tun.

© Foto : Public domain/Vulkan_Raven Hlavní bitevní tank T-95 aneb Object 195

Informace o pancéři tohoto tanku jsou podle autorova názoru spekulativní, T-95 by byl pravděpodobně vybaven reaktivním pancéřováním a systémem aktivní ochrany.

I když bylo vyrobeno pouze několik prototypů tohoto tanku, jeho některé konstruktivní specifika, jako je výkonný motor a vysoká věž, byly v konečném důsledku vzaty v úvahu při vývoji tanku T-14.

Kdyby se T-95 vyráběl sériově, byl by to hrozný nepřítel, píše v závěru autor.

Bylo dokončeno testování tanku T-14 Armata

Koncem prosince náměstek ministra obrany Alexej Krivoručko informoval, že bylo ukončeno předběžné testování tanku T-14 a bojového vozidla pěchoty T-154 na platformě Armata.

„Bylo ukončeno předběžné testování tanku T-14 a bojového vozidla pěchoty T-15 na základě unifikované těžké pásové podvozkové platformy se zadním a předním umístěním motoru a převodovky. V průběhu jednoho nebo dvou měsíců očekáváme první dodávku pěti strojů, které zapojíme do úředního testování pro jejich rychlé ukončení,“ řekl rozhovoru pro armádní noviny Krasnaja zvezda.

Krivoručko mimo jiné podotkl, že se dokončovací práce na nejnovějších modelech obrněné techniky a zbraní poněkud protáhly. V letošním roce ale bylo úspěšně ukončeno předběžné testování celé řady nových obrněných vozidel.