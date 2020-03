Vojáci v Maďarsku v rámci boje s koronavirem převezmou kontrolu nad neziskovkami. Pražská kavárna už mluví o puči

Novinář deníku Respekt Marek Švehla na sociální síti upozornil na to, že do několika strategických maďarských firem napochodovali vojáci. Dotyčný tak v této souvislosti dokonce začal mluvit o puči. Oč se ve skutečnosti vlastně jedná?

Marek Švehla na svém Facebooku píše, kam všude maďarský premiér Viktor Orbán vyslal vojáky a co mají dle něj na starosti.

„Podle tohoto textu poslal Orbán vojáky nejen do atomové elektrárny, ale i nejmenovaných neziskovek. Nechci používat silná slova jako puč, nic o tom zatím nevím, ale hrozně by mě zajímalo, co tam ta krajně nedůvěryhodná a často dost neschopná individua budou dělat. Prý „sledovat činnost těchto firem a podávat hlášení akčnímu výboru“. Pod to by se koneckonců vešel i ten puč,“ stálo v jeho příspěvku.

Švehla se odkazuje na článek, jež byl uveřejněn na portálu sme.sk. Podle něj do několika strategických maďarských firem napochodovali vojáci. Ministerstvo obrany dokonce zveřejnilo seznamspolečností, ve kterých od čtvrtka postupně přebírá kontrolu akční skupina vedená resortem obrany.

Situace v Maďarsku

V článku stojí, že v čele jedné z těchtoje maďarský ministr obrany Tibor Benkő a jejím úkolem je podle maďarské tiskové agentury MTI „zajistit fungování strategických firem v oblasti energetiky, dopravy, farmaceutického průmyslu a v dalších oblastech“.

Podle plánu by obrana měla převzít řízení 140 společností. Seznam prý ale v případě potřeby rozšíří až na stovky společností. Ministerstvo mělo dopisem oznámit prvním 71 firmám, že mají počítat s vysláním týmů vojáků a vyzvalo je ke spolupráci.

„Akční skupina zodpovědná za zajištění bezpečnosti klíčových maďarských společností bude plánovat a organizovat výkon potřebných činností, které jsou nezbytné pro plynulý chod země. Učiní tak prostřednictvím oddílů ministerstva obrany,“ píše se na stránkách ministerstva obrany.

Jakým mechanismem bude toto řízení fungovat, zatím ale není zcela jasné. Ministr obrany Benkő uvedl, že vyslané týmy budou sledovat činnost těchto firem a podávat hlášení akčnímu výboru. Ten má zajistit práci v těchto závodech a zodpovídat za jejich koordinované a plynulé fungování.

Co se týče daného seznamu, vyskytla se na něm například atomová elektrárna v Pakši, Maďarská národní banka, Budapešťská burza, železnice MÁV, autodopravce Volánbus, supermarkety Auchan, Maďarská pošta i Antenna Hungária, telekomunikační firma, která zajišťuje televizní a rozhlasové vysílání v celé zemi. Dále jsou na seznamu také další elektrárny, plynárny a vodárny, energetické a finanční instituce, zdravotnická zařízení i neziskové organizace.

Zmiňme, že dané opatření přišlo chvíli poté, co maďarská vláda oznámila, že připravuje návrh zákona, který by jí umožnil vládnout pomocí dekretů. Opatření přitom zdůvodňuje nutností operativně čelit nynější pandemii spojené s koronavirem. Opozice však upozorňuje na nebezpečí zneužití mimořádných pravomocí kabinetem Viktora Orbána, zejména s ohledem na to, že není stanoveno jejich časové omezení. Jisté obavy zní i z Bruselu.