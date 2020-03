Greta Thunbergová se přiznala, že byla nakažena koronavirem. Dnes prozradila, jak to zvládla

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová v úterý na své stránce v Instagramu uvedla, že byla s největší pravděpodobností nakažena novým typem koronaviru, který nese název COVID-19. Své domněnky odůvodnila tím, že měla všechny symptomy, které jsou pro toto onemocnění typické.

„Poslední dva týdny jsem nevycházela ven. Poté, co jsem se vrátila ze své cesty ze střední Evropy, jsem se izolovala (v pronajatém bytě, oddělena od své matky a sestry), protože v tu dobu již bylo v Německu několik případů COVID-19, které byly velice podobné těm, co byly v Itálii,“ uvedla na začátku příspěvku Thunbergová.

Dále švédská aktivistka dodala, že přibližně před deseti dny pocítila první symptomy, přičemž byly stejné jako ty, které měl i její otec, jenž přicestoval spolu s Gretou z Bruselu. Jednalo se konkrétně o únavu, zimnici, bolest v krku a kašel. Gretin otec, Svante Thunberg, měl stejné symptomy a horečku. Podle Thunbergové ve Švédsku není možné se nechat testovat, dokud člověk není v těžkém stavu a nepotřebuje intenzivní zdravotní péči. Právě proto se švédská aktivistka, stejně jako její otec, nenechali testovat. Nicméně Thunbergová nepochybuje, že spolu se svým otcem prodělali právě koronavirus, a to kvůli uvedeným symptomům.

Antiseptikum, které může chránit proti Covid-19

V současné době si je Thunbergová jistá tím, že se již uzdravila. Ve svém příspěvku rovněž zdůraznila, že se symptomy nákazy nijak podstatně nelišily od nachlazení. A kdyby se její otec nenakazil ve stejnou dobu, sama by si ani nevšimla, že je to něco jiného. Dle švédské aktivistky ale právě v tom spočívá to největší riziko, zvlášť pro rizikové skupiny. Je tak přesvědčena, že mladí lidé mají obrovskou odpovědnost, jelikož jejich nedostatečná obezřetnost může vést k nákaze starších lidí.

Vědci z Centra progresivních materiálů a aditivní technologie (PMIAT) z Kabardino-Balkarské statní univerzity (KBSU) vyvinuli polymerní antiseptika schopná chránit proti koronaviru. Informovala o tom tisková služba univerzity.

„Technologie výroby polymerních antiseptik, která byla vyvinuta naším centrem, je patentována. V laboratoři byly prokázány antiseptické vlastnosti a absence toxicity tohoto polymeru a je zcela neškodný pro lidské tělo,“ uvádí se v prohlášení.

„Polymerní povaha antiseptik poskytuje dlouhodobý účinek ochrany povrchů před různými houbami a mikroby, takže nejprve bylo rozhodnuto, že látku budou na univerzitě aplikovat na rukojetě dveří, zábradlí a tlačítka výtahu,“ vysvětluje tisková služba.

Podle údajů nyní vědci z KBSU studují úroveň patogenních účinků polymeru na biologické vlastnosti a strukturu nebuněčných infekčních agentů rodiny koronavirů.