Sputnik: Zůstaňte doma kvůli svým blízkým!

Vlastní izolace chrání nás a naše blízké před dalším šířením viru. Grafický domek v našich logech to symbolizuje. Dnes se v aktualizované podobě objeví na stránkách ria.ru, na stránkách ruskojazyčných projektů agentury Sputnik v blízkém i vzdáleném zahraničí, rádiu Sputnik a také na jejich stránkách na sociálních sítích.

Není to navždy. Je to naše reakce na šíření viru a výzva pro každého, aby se aktivně postavil k boji proti pandemii. Média dnes musí hrát při informování veřejnosti zásadní roli. Zůstaňte doma a my vám poskytneme aktuální informace o nejnovějších událostech, o metodách prevence a ochrany proti nemoci.

Od začátku roku si COVID-19 vyžádal životy mnoha tisíců lidí po celém světě, v Rusku se nyní daří udržovat situaci pod kontrolou. Vláda dělá vše pro to, aby vytvořila spolehlivou překážku šíření koronaviru v hlavním městě Ruska i v jeho regionech.

Ale veškerá opatření jsou zbytečná, pokud si sami vzájemně nepomůžeme. Tuto hrozbu zvládneme pouze společně. Proto jsme se rozhodli změnit loga.

Buďte opatrní a dávejte pozor na své blízké.