„Toto už je ale vyšší level.“ Italští migranti názorně předvedli policistům, co si myslí o vládních nařízeních. Video

Pro celou Itálii již od 10. března platí režim karantény, která omezuje mimo jiné volný pohyb osob. Momentálně je Itálie světovým lídrem v počtu obětí, jež podlehly koronaviru. Český ministr vnitra Jan Hamáček dnes prohlásil, že Praha Itálii pomůže a pošle do země celkem 10 tisíc ochranných obleků pro zdravotní personál. O něco dříve se do pomoci zapojila i Ruská federace, která Římu poskytla dodávky zdravotnického materiálu a léků. Navíc do Itálie vyrazili také ruští specialisté v oblasti epidemiologie a virologie.

Nehledě na přísná opatření týkající se zákazu volného pohybu osob, která byla přijato italskou vládou, mají italští policisté určité potíže s tím, aby přinutili některé skupiny lidí k jejich dodržování. Svědčí o tom i video, které bylo zveřejněno šéfem SPD Tomiem Okamurou na sociální síti Facebook. Na něm je vidět, jak se italští policisté snaží přimět skupinu migrantů k dodržování bezpečnostních opatření, avšak marně.

„Šílené. Imigranti v Itálii nerespektují omezení pohybu osob a ještě se vysmívají policii! Musíme se bránit proti pandemii koronaviru, ale i proti pandemii masové imigrace!“ uvedl český politik.

Je potřeba uplatňovat přísnější přistup?

Většina uživatelů nebyla takovým chováním italských migrantů překvapena. Podle nich je totiž neúcta vůči veřejnému pořádku a místním zákonům častým jevem ze strany mnohých přistěhovalců.

„Od počátku absolutně nerespektují žádná nařízení. Toto už je ale vyšší level. Nyní už by mohlo dojít i tomu zbytku naivních, jaký je jejich pravý důvod migrace,“ uvedl svůj názor uživatel Robert Jeřábek.

Uživatelka Andrea Randová podotkla, že takové jednání je v zásadním rozporu s tím, jak se sluší chovat v evropském státě.

„Někdo čekal něco jiného?? Tohle do Evropy nepatří, jejich chování, přístup, názory, a především odhodlání,“ napsala dotyčná.

Pod příspěvkem nechyběl ani sarkastický pohled na situaci.

„Ti lékaři a inženýři zřejmě nepochopili nebezpečí nákazy. Zvláštní,“ zanechal svůj komentář uživatel s přezdívkou Libor Libor.

Uživatel Radek Fila je přesvědčen, že by přistup policistů měl být striktnější.

„Policie si musí respekt sjednat. A nejde-li to jinak, potom silou. Nejsou žádní ti, co policii neposlechnou. Tady nejde o zvyšování pravomocí policie, ale policie chrání ty, co zákon poslouchají,“ podělil se o svůj názor dotyčný.