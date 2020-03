Investor: Ruské testy na koronavirus pomohou mnoha zemím

Ruský fond přímých investic (RFPI) pracuje s partnery po celém světě. Jak využíváte tyto zkušenosti dnes ve složitých podmínkách boje s novým koronavirem?

Pracujeme s předními fondy, investory a společnostmi ze 17 zemí – sehrálo to klíčovou roli v tom, že jsme jako jedni z prvních dostali významnou informaci o tom, co se děje s epidemií koronaviru v Číně. Přivezli jsme jako první čínské testy společnosti BGI do Ruska a předali jsme je Rospotrebnadzoru a Federální lékařsko-biologické agentuře, aby mohli naši kolegové porovnat testy vyvinuté v Rusku s tím, co dělá Čína.

Jsem přesvědčen, že mezinárodní zkušenosti jsou mimořádně důležité pro zkoumání problému. Jsme také rádi, že spolu s MIA Rossia Segodnia za vedoucí úlohy Dmitrije Kiseljova jsme vydali knihy o nejúspěšnějších praktikách čínské nemocnice v boji s koronavirem.

Pro řešení problému koronaviru musí nesporně všechny země spolupracovat. Náš příklad rusko-japonského testu již ukazuje příklad podobné součinnosti, pracujeme aktivně také s Čínou a dokonce i s USA. Nastal čas nechat stranou geopolitické rozpory mj. s Evropou a USA, a zapojit se do společného boje s virem.

Minulý týden RFPI spolu s japonskou Mirai Genomics informoval o vyvinutí nového typu testů na koronavirus. Systém už byl schválen v Rusku. Kdy může být vykonán první test?

Minulý týden byl tento systém schválen Roszdravnadzorem a už se užívá aktivně v klinikách Matka a dítě, Archimed a v síti laboratoří KDL. Používají ho také různé korporace, například včera požádala Fosagro o jeho použití pro testování lidí, kteří měli kontakty s člověkem, který onemocněl na koronavirus v Kirovsku.

Náš test už byl certifikován v Rakousku, podali jsme přihlášku na jeho použití v USA. Myslíme si, že naše technologie budou používat přední země světa.

Jak rychle budou známy výsledky vašeho testu?

V současné době existují tři výrobky na základě naší technologie. Jeden z nich je pro již existující laboratoře, které dělají PCR testy. Mohou používat náš test a bude to trvat nikoli dvě hodiny, ale pouhých 30 minut. Ten druhý je mobilní zařízení, které se dá přenášet, používat v podnicích nebo na letištích, a provádět testy na místě. Tento přístroj umožňuje otestovat 20 lidí za hodinu.

Třetí výrobek je přístroj, který u nás bude, je to masivní automatický testovací systém. Umožní provádět denně přes pět tisíc testů. Objeví se v Rusku, a budeme ho nabízet také na mezinárodních trzích.

Jakým bude podle vašeho názoru svět po vítězství nad koronavirem? Co se v něm změní? Virus dal mohutný podnět k využívání dálkových a elektronických servisů v Číně. Bude tato nemoc katalyzátorem rozvoje a zavádění digitálních technologií v jiných zemích?

Není pochyb o tom, že koronavirus bude poražen, a Rusko v tom sehraje jednu z klíčových rolí. V Rusku máme jednu z nejlepších světových praktik vývoje vakcín. Jak víme, pro asi 80 % lidí nepředstavuje virus žádné nebezpečí.

Budou nesporně vyvinuty a uplatněny nové technologie. Jde o technologie testování, nové online technologie vzdělávání a pořádání konferencí. Vidíme značný nárůst technologických společností. Mj. u nás velmi aktivně roste společnost Doctis. Rozhodli jsme se, že místo abychom platili dividendy akcionářům, použijeme všechny dividendy na další růst této internetové platformy.

Nemyslím si však, že se svět změní navždy. Projdeme touto zkouškou a vezmeme si ponaučení. Svět bude nesporně lépe připraven na podobné zkoušky v budoucnu.