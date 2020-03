Vědkyně hovořila o imunitě vůči koronaviru u lidí, kteří prošli onemocněním COVID-19

„Nejdůležitější věc, kterou musíme vědět a zatím ještě nevíme, protože jsme to ještě technicky nezjistili: nevíme, jak dlouho bude trvat doba imunity. Imunita může mít různou dobu trvání. Například u spalniček jste dostali vakcínu jednou a na celý život, pak už se jich nemusíte bát. Druhou variantou je hepatitida B. Byli jste očkováni jedním proteinem viru hepatitidy B a po dobu deseti let je vše v pořádku. Pak musíte změřit hladinu protilátek, a pokud klesne pod určitý limit, musíte ji zvýšit, to znamená zvýšit stejným antigenem. Existují imunity, které netrvají příliš dlouho,“ řekla Baranová.

Jako příklad uvedla norovirus nebo tzv. střevní chřipku“. „Imunita vůči ní trvá rok nebo dva, a pak člověk může znovu onemocnět tímto hnusem,“ řekla Baranová.

Podle slov bioložky byly koronaviry, které přicházely do lidské populace, již dříve studovány.

„Víme, že u lidí vzniká vůči nim imunita, ale ne příliš dlouhodobá. Může se ukázat, že imunita na tento koronavirus není příliš dlouhá. Ale jak se to dozvíme? Zjistíme to až poté, co se lidé, kteří onemocněli, uzdraví. Sledujeme je, abychom pochopili, jak dlouho imunita trvá. To znamená, že na získání těchto údajů musíme čekat rok nebo dva,“ řekla Baranová.

Dodala, že je možné rychleji zjistit trvání imunity uzdravených pacientů pomocí testu na přítomnost protilátek v lidském těle.

„Není pochyb o tom, že vědci pracují na testech na protilátky. Ale jedna věc je, když děláte takový test v laboratoři. Tam je jedna nádoba a vy s její pomocí testujete 10 lidí. Ale dostupný test na protilátky nemůže být ve velkém prováděn tak rychle jako dostupný test na virus,“ uvedla Baranová.

Pandemie COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 552 943 lidí, 25 045 pacientů na nemoc zemřelo a 128 706 se z ní vyléčilo.