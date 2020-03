Německo vydrží jen dva měsíce karantény, říká německý ekonom

Podle odborníka povede delší izolace k „dramatickým důsledkům“. Podle jeho prognózy klesne HDP Spolkové republiky každý měsíc o tři procenta, přičemž kumulativní účinek poklesu bude o deset procent za dva měsíce a ještě více za tři.

Rinth vyjádřil názor, že boj proti koronaviru by měl být s pomocí „šetrných opatření“.

„Ten, kdo je zdravý, může a měl by pracovat. Nemocní musejí zůstat doma. A ti, kteří jsou ohroženi, tedy každý, kdo je starší 65 let a který dříve trpěl nemocemi, musí zajistit maximální izolaci. Budou i nadále podléhat současným omezením," uvedl ekonom.

Nepopřel však, že by měl být vyslyšen názor lékařů. Nicméně, Reint věří, opatření proti koronaviru by měla být bodová, jinak škody na ekonomice budou tak závažné, že to bude mít vliv i na zdraví obyvatelstva, a obnovení ekonomiky bude vyžadovat spoustu peněz a úsilí.

Šíření koronaviru v Německu

Podle Financial Times koronavirus „zaútočil na Německo vší silou“ a nákaza se rychle šíří. Podle informací Univerzity Johna Hopkinse je nakažených ve Spolkové republice Německo 50 871 lidí, tedy více než v kterékoli jiné zemi kromě Číny, Itálie, USA a Španělska.

Na začátku minulého týdne vláda představila balíček opatření proti koronaviru. Většina obchodů je uzavřena, s výjimkou supermarketů, lékáren, obchodů se zvířaty a řady dalších.

Zavírají bary, kluby, divadla a další místa veřejné zábavy. Zejména bylo občanům nařízeno, aby se na veřejných místech objevili striktně dva nebo v doprovodu rodinných příslušníků, kteří spolu žijí. Občanům není zakázáno chodit ven za prací, k lékaři, individuálním sportem a z jiných důvodů.

Pandemie koronaviru

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.

WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie Covid-19.

Podle nejnovějších údaju WHO bylo na celém světě infikováno více než 509 000 lidí a více než 23 000 lidí zemřelo.