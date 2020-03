Dejte pozor na oči. Byl oznámen další možný příznak Covid-19

Zánět spojivek může být jedním z příznaků nakažení novým koronavirem u některých lidí, píše se na webu Americké akademie oftalmologii (American Academy of Ophthalmology).

Uvádí se, že virus SARS-CoV-2 může vyvolat mírnou folikulární konjunktivitidu a být přenášen aerosolovým kontaktem se spojivkou.

„Pacienti, kteří se obracejí na oftalmology kvůli zánětu spojivek a mají také horečku a respirační příznaky, včetně kašle a dušnosti, a kteří nedávno cestovali do zahraničí, zejména do oblastí se známými ohnisky (Čína, Írán, Itálie a Jižní Korea nebo do hotspotů ve Spojených státech), nebo mají rodinné příslušníky, kteří se nedávno vrátili z jedné z těchto oblastí, můžou mít COVID-19,” uvádí se

Odborníci se odkazují na údaje z Číny, podle kterých byla u jednoho ze 30 pacientů s Covid-19 diagnostikována konjunktivitida, a studie na základě dat 30 čínských nemocnic, která uvádí, že z 1099 čínských pacientů mělo konjunktivitidu 9 lidí. Dalším zdrojem je zpráva agentury CNN – jedna ze zdravotních sester v pečovatelském domě uvedla, že červené oči byly běžným časným znamením u starších pacientů, kteří pak onemocněli Covid-19.

V Americké akademii oftalmologie však poznamenávají, že koronavir může i nebýt příčinou onemocnění očí, ale oftalmologové mohou být první, kdo pomůže nemoc diagnostikovat. Dejte pozor na oči.

Pandemie Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo přes 614 tisíc lidí, 28 234 pacientů na nemoc zemřelo a 137 271 se z ní vyléčilo.

V České republice je momentálně 2422 nakažených a 9 obětí koronaviru. Na Slovensku je 292 případů nákazy, o nových obětech nebylo informováno.