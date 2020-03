Existuje nějaké nebezpečí pro naše domácí mazlíčky? V Belgii se kočka nakazila od své majitelky

„Fakulta veterinárního lékařství v Lutychu oznámila, že u kočky byla zjištěna koronavirová infekce. Kočka žije se svou majitelkou, která začala vykazovat příznaky viru týden předtím, než se kočka nakazila," řekl profesor Steven Van Gucht.

Zvíře žilo v úzkém kontaktu se svým majitelem a začalo vykazovat příznaky týden poté, co žena. „Kočka měla průjem, stále zvracela a měla dýchací potíže. Výzkumníci našli virus ve stolici kočky," dodal.

Po celém světě, to bylo velmi výjimečné, že by se virus přenášel z člověka na zvíře. Zatím jsou známy pouze tři případy, kdy byl domácí mazlíček infikován lidmi po celém světě. Týká se to dvou psů v Hongkongu a nyní kočky v Belgii. Oba psi nevykazovali žádné známky onemocnění, ale kočka má dýchací a zažívací poruchy, podle Federální potravinové agentury.

Ale jeden zvířecí virolog vyjádřil pochybnost ohledně celého příběhu.

Hans Nauwynck je profesorem na fakultě veterinárního lékařství univerzity v Gentu a specialistou na virologii. Zpráva o kočce z koronavirem ho překvapila.

„Než bych tuto zprávu poslal do světa, nechal bych si udělat další testy," řekl portálu Het Laatste Nieuws.

Objev byl proveden veterinarnou fakultou na univerzitě v Liege. A experti dospěli k závěru, že infekce přešla z člověka na kočku, a ne naopak.

„Podívejte, nemám žádnou kritiku svých kolegů na univerzitě v Liege," zdůraznil. „Diagnóza byla provedena, nemám pochyb o výsledku, ale máme co do činění s PCR testem, způsobem identifikace genetického materiálu viru."

Test polymerázové řetězové reakce (PCR) umožňuje vědcům znásobit velmi malý vzorek genetického materiálu a vytvořit tak velké množství, které je dostatečně velké na studium.

„Jen zpochybňuji interpretaci výsledků. Test je pozitivní na koronavirus, fajn, ale jak byl test proveden? Jak byl vzorek odebrán a lze mu věřit? Radil bych lidem, aby zpomalili. Ve vzorku mohl být nějaký genetický materiál od majitele, a tak je vzorek kontaminován."

Chcete-li si být naprosto jisti, řekl, více testů by mělo být provedeno potvrdit počáteční výsledek, a určitě před publikací zprávy.

„Myslím, že je škoda, že nevyšetřovali dál," řekl. „Měl by být také proveden výzkum, aby se zjistilo, zda si kočka nevytvořila protilátky. Bojím se, že se lidé budou bát této zprávy a zvířata budou trpět, a to není správné. Jako vědci bychom měli dát jasné a úplné informace, a já si nemyslím, že se to stalo.“