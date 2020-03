Mytí rukou a nošení roušky nestačí. Čínský lékař prozradil, co dalšího je třeba dělat pro zastavení infekce

Připomněl, že nos je „bránou“ dýchacího traktu, v něm se nečistoty mohou snadno udržovat. Wang vysvětlil, že prach, mikroorganismy a viry se hromadí v chlupech v nosních dírkách a četných záhybech na sliznici.

Lékař poradil, že si musíme vypláchnout nos jednou denně ihned po návratu domů.

„Pokud trávíte čas ve více znečištěném prostředí, proplachování by mělo být provedeno okamžitě, jakmile opustíte takové prostředí, je také doporučeno zvýšit četnost proplachování denně,“ dodal Wang.

Pro většinu stačí vypláchnout nos uvařenou vodou, jejíž teplota je blízká tělesné. Příliš studená nebo horká voda může dráždit nosní sliznici. Haiyu doporučuje používat slanou vodu jak u pacientů s chronickou rýmou, tak u lidí se závažnou nosní kongescí. Taková voda snižuje otok tkání nosní dutiny a sliznic.

Při vyplachování nosu by měla být hlava skloněna a pod nosními dírkami by měl být držen hrnek vody. Vodu musíte opatrně vtáhnout jednou nosní dírkou do nosní dutiny a poté vydechnout. Můžete také použít nosní irigátory.

Haiying připomněl, že nesmíte během vyplachování zvrátit hlavu dozadu, tak se voda může dostat do dýchacích cest. Vatové tyčinky by také neměly být používány k čištění nosu, jelikož dráždí sliznici. Samostatně by si neměli vyplachovat nos ti, kteří nedávno podstoupili operaci, dodal.

Světová zdravotnická organizace 11. března vyhlásila pandemii infekce koronaviru COVID-19. Podle posledních údajů WHO bylo na celém světě nakaženo více než 510 tisíc lidí, zemřelo 23,5 tisíc.