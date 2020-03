Virolog nazval chyby USA a Evropy v boji proti koronaviru

Vysoká úroveň protiepidemických a preventivních opatření v Rusku neumožňuje, aby se případy koronaviru v zemi rozvíjely do ohnisek epidemie. Uvedl to profesor Michail Ščelkanov, vedoucí laboratoře ekologie a mikroorganismů na Škole biomedicíny Federální univerzity Dálného východu.

„Bylo důležité zabrátnit na začátku tomu, aby se virus dostal do operačních prostorů a přizpůsobil se v lidské populaci. (…) Ale to, co nám dnes předvádějí USA a Evropská unie, je 18. století. Je to dáno zvláštnostmi organizace zdravotnictva, včetně protiepidemických opatření,“ uvedl vědec.

Poznamenal, že v Rusku jsou protiepidemická opatření na vysoké úrovni.

„V Rusku je od dob Sovětského svazu nejlepší systém biologické bezpečnosti na světě. Nezaměňujte to se systémem ministerstva zdravotnictví - nemluvím o léčbě pacientů, ale o preventivních opatřeních, organizaci protiepidemických opatření, kde je v čele Federální služba pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a blahobytu občanů a další struktury. Všichni spolupracují a prokazují dobrou úroveň meziresortní spolupráce. A tady je výsledek: všechny dovezené případy vidíme, nerostou do epidemických ohnisek,“ řekl Ščelkanov.

Podle něj je nyní v Rusku pozorován pouze přenos viru v rodinách, a to v nejhorším případě. Často se tak ale nestane, protože importované případy jsou rychle detekovány, správně diagnostikovány a rychle lokalizovány.

„To je to, co nevidíme v systému biologické bezpečnosti Spojených států a Evropské unie. Skutečnost, že WHO poněkud předčasně vyhlásila pandemii, je způsobena skutečností, že politické elity Spojených států a Evropské unie zpanikařily a bylo nutné tuto paniku skrýt – ‚pandemie může za všechno‘. Já si ale myslím, že ne,“ dodal virolog.

Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.

Světová zdravotnická organizace vyhlásila vypuknutí nového koronaviru Covid-19 za pandemii dne 11. března. Podle nejnovějších údajů WHO bylo na celém světě infikováno více než 615 000 lidí a více než 28 000 lidí zemřelo.