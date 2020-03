Ve Spojených státech byl schválen nový test na koronavirus. Trump mezitím nevylučuje, že by byl New York v karanténě

Dříve o vývoji tohoto testu v USA informoval americký viceprezident Mike Pence. Na tiskové konferenci ve čtvrtek poznamenal, že společnost Abbott Laboratories předložila ke schválení regulátoru FDA testovací metodologii, která produkuje čtvrthodinový výsledek.

„Společnost Abbott získala povolení od FDA používat v naléhavých situacích nejrychlejší dostupný molekulární test k detekci nového koronaviru, který vykazuje pozitivní výsledky za pouhých pět minut a negativní výsledky za 13,“ je uvedeno na webu společnosti.

V prohlášení je uvedeno, že společnost plánuje zvýšit výrobu, aby příští týden mohla americkému zdravotnickému systému dodávat 50 000 testů denně. Americká společnost Cepheid také oznámila, že získala povolení od FDA provádět naléhavé testy na koronavirus. Tento test podává výsledek za 45 minut.

Karanténa pro New York

Guvernér státu New York Andrew Cuomo informoval, že se počet obětí koronaviru ve státu New York zvýšil z 519 na 728. New York je momentálně epicentrem epidemie ve Spojených státech. Podle něj bylo ve státě zjištěno celkem 52 318 případů.

V souvislosti s tím sdělil americký prezident Donald Trump, že nevylučuje zavedení karantény v řadě států, a to včetně New Yorku. Karanténa zahrnuje omezení volného pohybu osob.

„Uvažujeme o několika věcech... Někteří chtějí vidět New York v karanténě. Možná New Jersey, možná několik dalších států. Možná bude částečně v karanténě Connecticut. Přímo teď o tom přemýšlím. Možná to učiníme. Možná ne. Stane se to nyní v jakémkoliv čase,“ řekl novinářům.

Dodal, že by to mohla být dvoutýdenní karanténa s omezeními vstupu do státu a odchodu z něj. Podle Trumpa se někteří obyvatelé New Yorku snaží odcestovat na Floridu, což ale nelze dopustit v souvislosti s pandemií.

Pandemie Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie Covid-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 657 434 lidí, přes 30 tisíc pacientů na nemoc zemřelo a 141 419 se z ní vyléčilo.