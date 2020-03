Media: Saúdská armáda odrazila raketový útok na Rijád

„Dvě rakety byly sestřelené na obloze nad Rijádem... Nad Jazanem byla sestřelena raketa," uvádí se ve zprávě.

Dříve, vojenský zdroj řekl, že letadla koalice pod vedením KSA provádí sérii úderů proti povstaleckým pozicím v Saná a v provinciích Saada a Juf hraničící se Saúdskou Arábií.

V pátek se objevily zprávy, že mezinárodně uznávaná jemenská vláda a arabská koalice vedená Saúdskou Arábií, která ji podporuje, reagovaly na výzvu generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese k příměří uprostřed hrozby šíření koronaviru. Iniciativu OSN podpořili také povstalci z hnutí Ansar Alla, kteří vládnou v severním Jemenu a ovládají hlavní město Saná.

Generální tajemník OSN v pondělí vyzval k zastavení palby ve všech konfliktech ve světě uprostřed obecné hrozby koronaviru.

Vojenský a politický konflikt v Jemenu mezi vládou a hútíjskými rebely z šíitského hnutí Ansar Alla probíhá od roku 2014. Vojenská koalice arabských zemí vedená Saúdskou Arábií je na straně vlády od března roku 2015. Provládním vojákům se s pomocí sil SAE podařilo získat od rebelů jižní Jemen a jeho hlavní město Aden, ale severní provincie země zůstávají pod kontrolou Hútíů.

V prosinci roku 2018 se strany konfliktu v Jemenu poprvé po několika letech sešly u jednacího stolu, který byl organizován pod záštitou OSN ve Stockholmu. Podařilo se jim dosáhnout řady důležitých dohod, jako jsou výměny vězňů, příměří v přístavním městě Hodeida v Rudém moři a jeho předání Hútíi do rukou OSN, ale tyto dohody nebyly od počátku dodržovány.

Humanitární situace

Náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti Stephen O'Brien v lednu roku 2017 uvedl, že přibližně 2 miliony Jemenců požadují okamžitou pomoc při záchraně nebo podpoře svých životů, půl milionu dětí v Jemenu trpí akutně podvýživou. To způsobuje námořní blokáda uvalená koalicí vedenou Saúdskou Arábií. Mělo to zabránit tomu, aby se zbraně dostaly do rukou rebelů, ale zároveň do Jemenu přestaly proudit potraviny a palivo.

Odborníci z mezinárodní organizace Save the Children analyzovali údaje OSN o úmrtích těžce podvyživených dětí a dospěli k závěru, že od dubna 2015 do října 2018 zemřelo v Jemenu hladem téměř 85 000 dětí.

V listopadu 2017 pohrozil vůdce Hútíů Abdel Malek al-Houthi, že pokud bude pokračovat v blokádě Jemenu, uštědří Saúdské Arábii bolestivou ránu. Koalice od té doby blokádu zmírnila a umožnila humanitární dodávky do hlavního města Saná, které drží Hútíové, a také do přístavů Hodeida a Salif.