Ruská strana se znepokojením sleduje vojenské a biologické aktivity USA v blízkosti hranic Ruska a chtěla by, aby vyjasnily účel svých laboratoří v sousedních zemích Ruské federace a Číny, namísto „organizování propagandistických her kolem koronaviru“. Novinářům to uvedl zdroj v ruském ministerstvu zahraničí.