Hútíové informovali, že zaútočili na Rijád

V noci na neděli se informovalo o tom, že saúdská armáda sestřelila dvě rakety na obloze nad Rijádem a jednu nad přístavním městem Džizán poblíž hranice s Jemenem. Dříve se nechal slyšet vojenský zdroj, že letadla královské koalice zahájila řadu útoků na pozice povstalců z řad Hútíů v Sanáa a v dalších provincích, které hraničí se Saúdskou Arábií.

Zástupce Hútíů uvedl, že v reakci na letecké útoky koalice zaútočily v minulých dnech jejich ozbrojené síly „pomocí raket a dronů na několik životně důležitých cílů v saúdském hlavním městě, nepřátelském Rijádu, a na řadu vojenských a ekonomických cílů v Džizánu, Nadžranu a Asíru“.

V pátek se objevily zprávy, že jemenská vláda uznaná mezinárodním společenstvím a arabská koalice, která ji podporuje, v čele se Saúdskou Arábií, reagovala na výzvu generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ohledně příměří uprostřed hrozby rozšíření koronaviru. Iniciativu OSN podpořili také povstalci z hnutí Ansar Alláh.

Výzva k příměří

Generální tajemník OSN v pondělí vyzval k příměří ve všech konfliktech světa na pozadí všeobecné hrozby koronaviru.

Vojenský a politický konflikt v Jemenu mezi vládou a hútíjskými rebely z šíitského hnutí Ansar Alláh probíhá od roku 2014. Vojenská koalice arabských zemí vedená Saúdskou Arábií je na straně vlády od března roku 2015. Provládním vojákům se pomocí sil SAE podařilo získat od rebelů jižní Jemen a jeho hlavní město Aden, ale severní provincie země zůstávají pod kontrolou Hútíů.

V prosinci roku 2018 se strany konfliktu v Jemenu poprvé po několika letech sešly u jednacího stolu, který byl organizován pod záštitou OSN ve Stockholmu. Podařilo se jim dosáhnout řady důležitých dohod, jako jsou výměny vězňů, příměří v přístavním městě Hodeida v Rudém moři a jeho předání Hútíi do rukou OSN, ale tyto dohody nebyly od počátku dodržovány.

Humanitární situace

Náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti Stephen O'Brien v lednu roku 2017 uvedl, že přibližně 2 miliony obyvatel Jemenu požaduje okamžitou pomoc v záchraně nebo podpoře svých životů, půl milionu dětí v Jemenu trpí akutně podvýživou. Způsobuje to námořní blokáda uvalená koalicí vedenou Saúdskou Arábií. Mělo to zabránit tomu, aby se zbraně dostaly do rukou rebelů, ale zároveň do Jemenu přestaly proudit potraviny a palivo.

V listopadu 2017 pohrozil vůdce Hútíů Abdel Malek al-Houthi, že pokud bude pokračovat v blokádě Jemenu, uštědří Saúdské Arábii bolestivou ránu. Koalice od té doby blokádu zmírnila a umožnila humanitární dodávky do hlavního města Saná, které ovládají Hútíové, a také do přístavů Hodeida a Salif.