Macron vyzval k „neopájení se“ ruskou pomocí Itálii

Macron byl rozhořčen, že v Itálii se velká pozornost věnovala pomoci z Moskvy a Pekingu. „Proč neříct, že Francie a Německo dodaly do Itálie dva miliony roušek a desítky tisíc obleků?“ postěžoval si v televizním kanálu France24.

Uznal, že tato pomoc sice nestačí, ale zároveň slíbil, že bude nadále podporovat italské orgány a lidi.

Ve středu 25. března dorazili ruští vojenští experti do Bergama, kde se bude nacházet italsko-ruský štáb boje proti koronaviru. Cestovali z italské letecké základny Pratique de Mare a překonali asi 600 kilometrů.