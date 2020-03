Letadlo mířící ze Soči do Moskvy přistálo mimořádně na Šeremetěvu

Let Soči – Moskva přistál mimořádně na letišti Šeremetěvo. Podle dostupných informací se jedná o Boeing 737, let číslo 1741.

Uvádí se, že se na palubě nachází 154 pasažérů a sedm členů posádky. Letadlu se spustil snímač poruchy levého motoru. Informoval o tom zástupce pohotovostních služeb.

„Letadlo přistálo v normálním režimu ve 23:45 (moskevského času, pozn. red.),“ informovaly pohotovostní služby.

Další mimořádná přistání

Připomeňme, že také letadlo Suchoj Superjet 100, které vyletělo na konci února z Moskvy a směřovalo do Permu, muselo mimořádně přistát v Šeremetěvu. Přičinou měla být vibrace jednoho z motorů. Přistání proběhlo normálně, k žádným zraněním nedošlo.

Loni v červnu jsme zase informovali o tom, že Boeing 737 mířící do Berlína nouzově přistál v Moskvě.

Nečekaný problém zaznamenali piloti Boeingu 737 poté, co vzlétli z moskevského letiště Vnukovo. Letoun mířící do německého hlavního města musel let přerušit a nouzově přistát.

Na palubě bylo 101 cestujících. Podle dostupných informací problém hlásil snímač turbodmychadla. Piloti se proto rozhodli let přerušit a vrátit se zpět na letiště Vnukovo. Ve společnosti Utair, které letadlo patří, uvedli, že během letu vypadly kyslíkové masky.

Nouzové přístání v Tumeni

K dalšímu incidentu došlo například loni v listopadu. Tehdy dopravní letoun Suchoj Superjet 100 úspěšně nouzově přistál na letišti v Tumeni. Stalo se tak poté, co se mu porouchal motor. Informoval o tom zdroj z leteckého dispečinku. Důvodem k takovému kroku se stalo to, že letadlu selhal levý motor.

Jednalo se o stroj letecké společnosti Yamal Airlines, který letěl z Tumeni do Petrohradu. Již po vzlétnutí letadla se objevily jisté problémy, a tak bylo letadlo nuceno přistát.

V té době se mělo na palubě letadla nacházet až 80 pasažérů a čtyři členové posádky, tvrdil zdroj. Mluvčí dopravní společnosti zdůraznil, že při incidentu nikdo nebyl zraněn.

Kromě toho mluvčí zdravotnického oddělení daného regionu prohlásil, že na letiště bylo vysláno celkem osm záchranných týmů a dva týmy z centra pro katastrofy.