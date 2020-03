Pozor na tašky. Experti varují, že se na nich může šířit koronavirus

Šíření koronaviru vyvolává výzvy k opětovnému zavedení jednorázových plastových tašek v supermarketech, protože se ukázalo, že koronavirus může přežít na plastu po dobu tří dnů. Píšou o tom noviny The Daily Mail.

V posledních letech několik zemí a měst zakázalo jednorázové tašky, aby snížily výrobu plastů a chránily životní prostředí, uvádí list.

Některé státy v USA však tento měsíc znovu zavedly použití jednorázových plastových tašek, protože se obávají, že opakovaně použitelné tašky jsou méně hygienické.

Studie zveřejněná v časopisu New England Journal of Medicine v USA zjistila, že koronavirus může přežít na plastových površích po dobu tří dnů.

Poté, co byla studie zveřejněna, americký stát Maine zrušil zákaz jednorázových tašek, New York odložil svůj zákaz a New Hampshire dokonce zakázal opakovaně použitelné tašky.

Guvernér Chris Sununu řekl: „Je důležité, aby zákazníci nechali své tašky pro opakované použití doma vzhledem k potenciálnímu riziku pro pracovníky, kteří skládají nákupy do tašek, potraviny a zákazníky."

Stejně tak Spojené království zrušilo příplatek za plastové tašky pro on-line nakupující ve snaze omezit kontaminaci.

Nyní existují výzvy, aby stejný krok podnikla i Austrálie. Jednorázové tašky jsou zakázány v každém státě s výjimkou Nového Jižního Walesu.

Gideon Rozner, ředitel pro politiku Institutu pro veřejné záležitosti, označil zákaz jednorázových plastových tašek za „pošetilý".

„Pokud nás koronavirus něco naučil, je to význam jednorázového zboží, které brání šíření nemocí," řekl Rozner v rozhovoru pro Daily Mail.

Jak bychom bojovali s koronavirem, kdybychom například neměli rukavice na jedno použití nebo tkáně na jedno použití? Jednorázové plastové tašky nejsou výjimkou.

Profesor vědy na Univerzitě v Sydney Timothy Newsome potvrdil, že koronavirus se může šířit přes opakovaně použitelné tašky, dodal však, že riziko je nízké.

„Cokoliv, co opustí dům a pak je přineseno zpět do domu, by mohlo představovat nízké riziko," okomentoval.

„Ale drtivá většina přenosu probíhá z člověka na člověka, takže máme mnohem více starostí o lidi než o plast.“

Řekl, že lepší způsob, jak snížit šíření viru, by bylo omezit nákupní výlety.

„Pokud můžete jít nakupovat jednou, než abyste šel dvakrát, nebo dokonce můžete zároveň nakoupit i sousedovi, to by bylo užitečné," dodal profesor.