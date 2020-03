„Gentleman Putin.“ Trump informoval o telefonickém rozhovoru s lídrem Ruska. O čem budou mluvit?

„Ihned po tomto hovoru (který vysílá televizní kanál, pozn. red.) budu mluvit s gentlemanem, který nese jméno Vladimir Putin. Budu s ním mluvit o tom (cenách za ropu, pozn. red.) a dalších věcech, protože být zadobře s Ruskem, to je fajn,“ řekl v pondělí v televizi Fox News.

Podle amerického prezidenta jsou nízké ceny ropy výsledkem „války“ mezi Ruskem a Saúdskou Arábií. „Bojují jako šílení kvůli distribuci a kvůli tomu, kolik barelů dodají na trh,“ dodal. Trump také řekl, že Spojené státy mají více problémů s jinými zeměmi než s Ruskem.

„Budeme diskovat o energetice. Nechceme, abychom měli průmysl, který byl odstraněn ze hry, což je mimochodem špatné jak pro ně, tak i pro všechny,“ řekl Trump.

Americký lídr také nevyloučil, že by se s Putinem pobavil i o Venezuele.

Situace s ropou

Zemím OPEC+ se na začátku března nepodařilo dospět k dohodě ani ke změně dohody o snížení těžby ropy, ani o její prolongaci. Rijád trval na dodatečném snížení těžby, avšak Moskvě to nevyhovovalo a navrhla zachovat stávající podmínky.

Takže počínaje 1. dubnem nebudou účastníci OPEC+ mít žádné vzájemné závazky. Saúdská Arábie poté prohlásila, že hodlá zvýšit těžbu, snížit ceny a nabídnout evropským zákazníkům velké slevy. Mělo to za následek prudký pád cen ropy na světových trzích. Od začátku roku klesly dvojnásobně.

Za zmínku stojí fakt, že cena ropy značky Brent klesla poprvé od listopadu 2002 pod 23 dolarů za barel, o čemž svědčí výsledky obchodů. Ropné trhy jsou i nadále pod vlivem pádu poptávky způsobeného především pandemií koronaviru.

Zřeknutí se saúdské ropy

Připomeňme i to, že americké a evropské rafinerie ropy odmítly nákup dodatečného množství ropy od Saúdské Arábie, a to dokonce za snížené ceny, napsal list The Wall Street Journal s odkazem na vlastní zdroje.

Saúdská Arábie podle listu má kvůli tomu potíže s nalezením nových odběratelů. Vysvětluje se to tím, že zákazníci mají problémy s nádržemi, a proto nemohou nakoupit ropu.

Podle obchodníků klesla poptávka po ropě v Indii, což je také spojeno se situací kolem koronaviru. Jak se však ukázalo, Rusko dokázalo přesměrovat své dodávky do Číny, tam se poptávka po ropě obnovuje.