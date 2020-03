„Rasismus a opatření, kdy přežijí jen ti nejsilnější.“ Historička vystavila Západu vysvědčení za boj s virem

„To znamená, že pro EU obraz ruské hrozby zůstává. (…) Stejně jako obraz čínského nepřítele v americké rétorice při pokusech označit virus za „čínský“. Jedná se otevřený rasismus. Je to neúspěšný pokus, je ale velmi ukázkový. (…) Jsem daleko od myšlenek o tom, že nastoupí rychlé příměří, bohužel,“ prohlásila profesorka v rozhovoru pro Bulharské národní rádio.

Historička si myslí, že koronavirus nepřinutí evropské země odmítnout strategii hledání vnějšího nepřítele.

„Evropa by byla silnou pouze spolu s Ruskem. O tom jsme hovořili opakovaně. A jednou to pochopí část evropských zemí. Kdy k tomu ale dojde, to je těžké říci, a změní-li tento virus nějak situaci,“ zmínila profesorka.

Ve stavu šíření koronaviru nikdo nehovoří o tom, jak se to odrazí na tržní ekonomice, myslí si Grigorova.

„Nikdo nemluví o tom, co nám virus ukazuje: Že tržní ekonomika je nahá. Všimněte si, že na karanténě, kde se nachází dostatečné množství lidí, je přístup velmi hédonistický: bav se, čti si pohádky, tancuj a mysli si, že tím zachráníš svět, ale přitom se nesnaž přemýšlet o příčinách této situace,“ zmínila historička.

Podle jejího názoru připomínají některá opatření („opatření“) v boji s koronavirem praktikování teorie – přežije jen ten nejsilnější.

„Z druhé strany se projevil Darwinismus: Je možné ho označit za atlatistický, ale nejenom. (…) Jak se tak můžete chovat ke starým lidem? (…) Slyšeli jste, aby, řekněme v Íránu, nechávali staré lidi nemocné? (…) Nic takového neuslyšíte. My to ale přijímáme jako něco přirozeného. Vždyť ale jedním z ukazatelů civilizace je její vztah ke starým. Nebo, například, myslíte si, že vás budou v USA léčit bez zdravotního pojištění? Nebudou. (…) My nejsme připraveni (k příchodu koronaviru – red.), ale ne proto, že je děsivý, ale proto, že jsme zničili sociální stát,“ dodala Grigorova.

Na Olomoucku skončila mimořádná opatření

Obyvatelé více než dvaceti obcí na Olomoucku se mohou od pondělního rána opět volně pohybovat. Mimořádná opatření byla zrušena. Lidé po dobu dvou týdnů nesměli do oblasti vstupovat ani vystupovat.