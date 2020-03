Trump: Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickým vybavením

Americký prezident Donald Trump během tiskové konferenci o koronaviru v Bílém domě uvedl, že Rusko do USA vyslalo „velké letadlo se zdravotnickými potřebami“.

„Myslím, že nakonec budeme silnější. Hodně jsme se toho naučili. Musím říct, že máme výborné vztahy s mnoha zeměmi. Čína nám něco poslala, bylo to skvělé, Rusko nám vyslalo velmi, velmi velké letadlo plné zdravotnických potřeb, to bylo velmi milé. Ostatní země nám toho posílaly hodně, byl jsem příjemně překvapen," řekl americký vůdce na tiskové konferenci o koronaviru v Bílém domě.

Neuvedl přitom žádné podrobnosti.

Dříve jsme informovali, žedo Itálie poslalo 15 letadel, na jejichž palubách byli specialisté v oblasti epidemiologie a virologie, zdravotnický materiál a léky.

Přeprava zdravotnického materiálu a osmi mobilních brigád vojenských virologů a zdravotníků má pomoci Itálii v boj proti šířící se infekci.

Kromě toho Rusko předalo 13 zemím testovací systémy k identifikaci nakažených koronavirem. Podle Rospotrebnadzoru systémy byly předány členským zemím Euroasijské hospodářské unie, SNS, stejně jako Íránu, Mongolsku a KLDR a byly převezeny do Egypta, Sýrie a Venezuely.

Americký prezident také prohlásil, že kvůli novému koronaviru neplánuje zavést karanténu na celém území USA.

„Je to krajně nepravděpodobné," řekl Trump na tiskové konferenci v Bílém domě.

Trump již dříve veřejně prohlásil, že by mohl zavést karanténu v některých státech, například New Yorku, Connecticutu a New Jersey, ale poté tuto myšlenku odmítl.

Na tiskové konferenci byl Trump dotázán, zda má v plánu zpřísnit doporučení nebo rozšířit zákaz cestování do USA ze zemí Schengenu, stejně jako omezení hranic s Mexikem a Kanadou.

„Možná přidáme nějaké nové (doporučení), můžeme je trochu zpřísnit," odpověděl Trump. Neupřesnil, zda se jedná o domácí nebo zahraniční omezení.

Začátkem pondělí Trump telefonicky jednal s ruským protějškem Vladimirem Putinem, během rozhovoru strany mimo jiné diskutovaly o šíření koronaviru ve světě.

USA drží první místo v počtu nákaz, podle posledních údajů tam bylo odhaleno více než 160 tisíc nemocných, přes tři tisíce lidí zemřelo.

Pandemie COVID-19, jejíž první případy byly odhaleny v čínském městě Wu-chan koncem loňského roku, se týká již 177 zemí. Podle posledních údajů WHO bylo ve světě zaznamenáno více než 690 tisíc případů nákazy, přes 33 tisíc lidí zemřelo.

Podle statistik Univerzity Johnse Hopkinse se nakazilo celkem přes 785 tisíc lidí, asi 37 tisíc zemřelo, 165 tisíc pacientů se vyléčilo. První v počtu úmrtí je Itálie (přes 11 tisíc mrtvých), následuje Španělsko, Čína, USA a Francie.